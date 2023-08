Comparta este artículo

Ciudad de México.- Paquita la del Barrio es de las pocas cantantes que se ha dedicado al regional mexicano y triunfado en el proceso, además de ello, es un gran símbolo de empoderamiento femenino gracias a sus canciones que si bien, a primera vista podría decirse que son de "despecho", la realidad es que hablan de alguien que está harta de alguna relación abusiva, como es el caso de Me saludas a la tuya o Rata de dos patas.

Sin embargo, en el ámbito personal, Paquita la del Barrio ha pasado varios años sin una pareja, cosa que, hasta el momento, no parecía importarle, pero no fue sino hasta en una rueda de prensa que se celebró en días recientes que la intérprete de éxitos como Tres veces te engañé y Cheque en blanco que reveló que ya se había cansado de pasar sus años en soledad y que estaba en búsqueda de un novio.

Y es que, como es bien sabido, desde hace varios años, Paquita la del Barrio ha estado soltera, por lo que cuando los reporteros le preguntaron sobre su vida sentimental, la famosa no dudó en responderle a los medios que les "encargaba" un novio, puesto ella ya se había cansado de estar tanto tiempo sola, enfatizando que ha pasado mucho tiempo en soledad: "Te encargo uno (novio) porque ya me cansé de estar sola... tantos años sola."

Debido a esta repuesta, la prensa cuestionó a Paquita se tiene a alguien que le guste o, por lo menos, le agrade de la misma manera, pero ella reveló que hasta el momento no tiene a nadie así, resaltando el hecho de que cuando te llegas a enamorar no te fijas en realidad en el físico de él o de ella, sino en otros aspectos: "Cuando quieres a alguien, no te fijas ni si quiera en los zapatos... pero estamos bien así", indicó la cantante de Hombres malvados, Azul celeste y Que me lleve el diablo.

Asimismo, Paquita sacó su lado más pícaro insinuando que llevaba tanto tiempo sin tener una pareja que incluso ya se le había olvidado cómo hacer el acto íntimo, por lo que pidió a alguien que pudiera enseñarle a hacerlo. Dicha conversación llevó a la prensa a cuestionar a la famosa sobre si estaría dispuesta a mantener a su pareja, a lo que ella respondió que no tendría "vergüenza" en hacerlo.

"Qué vergüenza para él, para mí, encantada, pero cada quién en su lugar."

Finalmente, los medios le preguntaron a Paquita si en algún momento ha mantenido a alguna de sus exparejas, a lo que ella respondió que no estaba segura de haberlo hecho y, en caso de que sí, reconoció que pudo tratarse de un acto inocente. La entrevista concluyó con el tema de Yahritza y su esencia, a lo que la cantante respondió que debían ser perdonados porque solo cometieron un error.

Fuentes: Tribuna