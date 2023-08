¿Pleito en Televisa? Érika Buenfil habla del 'feo' desprecio de Wendy Guevara al conocerse

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos rumores, finalmente la famosa actriz de novelas, Érika Buenfil, acaba de romper el silencio y ha decidido hablar ante los cuestionamientos del supuesto feo desperecio que dicen que le hizo la reconocida y muy querida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, cuando pudieron conocerse tras expresar admiración, ¿será acaso que que ya nació un nuevo pleito dentro de Televisa?

Cómo se sabe, Guevara durante su estancia dentro de La Casa de los Famosos México fue la más popular, pues espectadores y celebridades la proclamaban ganadora, entre ellas Buenfil, quién dijo que sería un placer conocerla y hasta trabajar juntas, sin embargo, cuando al fin se toparon fuera del reality, se dijo que la influencer le habría hecho un desprecio a Érika y no la habría saludado, dejándola con la palabra en la boca supuestamente.

Es por ese motivo que recientemente cuando se captó a Buenfil fuera de las instalaciones, los reporteros no dudaron en cuestionarle con respecto a esta polémica a mi que ella muy firma dijo: "No, no, siempre me saludó y ya de salida, ella iba corriendo, pero ya nos habíamos saludado y trató de detenerse, pero se la llevaban, y no, Wendy no se portó para nada grosera, no es cierto", dejando en claro que todo lo entendieron mal.

Érika Buenfil. Internet

Ante esto, quiso explicar que Guevara al haber ganado el reality show proveniente de Telemundo, trae mucho trabajo y en ese momento estaban con prisa, destacando que: "Lo que pasa es que traían mucha velocidad para donde iban, tenían que llegar a otro lado, pero no, ay no, al contrario, ella volteó y me aventó besos", afirmando que jamás fue grosera o le haya hecho el del como se dijo, sino que por el contrario se portó maravillosa.

Una vez ante la insistencia, la actriz de Amores Verdaderos volvió a aclarar que no había pelea, molestia ni malos entendidos que: "Realmente la andaban llevando para todos lados, creo que tenía que grabar incluso aquí en La Casa de los Famositos", resaltando una vez más que la influencer ha tenido una agenda muy apretada con el tema del reality después de haberlo ganado y ella entendía eso perfectamente, defendiéndola en todo momento.

Finalmente, cuando le cuestionaron si pensaba que había perdido el piso, esta afirmó que: "No, no, no. Lo que pasa es que ahorita todo lo que ella haga le van a encontrar un tal vez, pero no. A lo mejor salió un poco agitada y revolucionada de todo lo que le estaba pasando. Yo creo que va a tener que aterrizar poco a poco toda esta nueva información y todo este en, vida que va a vivir y este nuevo boom que tiene, pero no, el otro día la oí platicar y sigue igual de simpática".

Fuente: Tribuna del Yaqui