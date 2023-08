"Sabemos lo que es": Tefi Valenzuela reacciona al compromiso de su ex Eleazar Gómez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras su turbulento pasado, Eleazar Gómez estaría intentando retomar las riendas de su vida y según el reconocido periodista de espectáculos, Javier Ceriani, el actor se acaba de comprometer, noticia que ha dejado en shock al medio de la farándula y se ha convertido en tema de debate, pues mientras algunos han mostrado felicidad, otros han comenzado a preocuparse por el futuro de su novia.

Desde hace algunos meses se especuló que había iniciado una relación con Jeni de la Vega, algo que esta apenas hace unas semanas reconocieron, aunque no le quisieron poner título a su romance y aseguraron que apenas están en proceso de conocerse, aunque todo parece indicar que todo va viento en popa y en los próximos meses darán el 'sí, acepto' frente el altar.

Por esta razón, Chisme No Like buscó a Tefi Valenzuela con la intención de tener su reacción y que enviará algún mensaje de alerta para la conductora, algo que como tal no consiguieron, dado que la peruana ha decidido darle vuelta a la hoja para seguir su propio camino, pero cree firmemente que Jeni está al tanto de sus antecedentes y quizás lo que ella pueda decirle no cambiaría su decisión.

No me gusta revictimizarme, pero es un tema tan público que meterme a decirle o darle un consejo personal estaría demás, ella sabe perfectamente nada. Prefiero no inmiscuirse demás. Todos sabemos lo que es y hemos visto lo que ha pasado, así que no voy a decir nada nuevo", comentó.

La concursante de El Hotel VIP considera que ella cumplió con su parte al haberlo denunciado y dejado un precedente, así que lo único que ahora quiere es que las mujeres vean que se puede salir delante de algo tan duro como la violencia: "Deseo que la gente vea que eso no me definió, sigo adelante, trabajando, cumpliendo sueños".

Es importante recordar que Tefi Valenzuela fue pareja del actor y en 2020 lo denunció, luego de que le propinara una golpiza con la que dejó varias lesiones y logró que estuviera por las rejas varios meses, aunque después decidió otorgarle el perdón y tras comprometerse a ofrecerle disculpas públicas, recibir atención psicológica, reparar los daños y no salir del país, obtuvo su libertad condicional.

Sin embargo, Tefi no es la única víctima del protagonista de Atrévete a Soñar, pues cuando salió con Danna Paola también se comprobó que la maltrataba verbal y psicológicamente, mientras que la actriz Cathe López dijo haber tenido una fugaz y tóxica relación con él, misma en la que los golpes no faltaron, razón por la que muchos creen que Jeni de la Vega no sería la excepción, aunque ella ha declarado que siempre la ha tratado con respeto y que no permitiría una situación similar.

