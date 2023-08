Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el famoso actor de novelas y polémico político, Sergio Mayer, recientemente acaba de dar mucho de que hablar, debido a que no tuvo miramientos al momento de arremeter contra reportero que lo entrevistó a las afueras de Televisa, al cual no dudó en callarlo abruptamente cuando le hizo una pregunta sobre Javier Ceriani, dando su tan impactante motivo para hacerlo.

Como se sabe, Mayer tiene varios meses dando mucho de que hablar, dado a su presencia dentro del caso del famoso actor de novelas, Héctor Parra, por el cual se le ha acusado de tráfico de influencias y que le ha hecho acreedor de muchas criticas y ataques por parte de fans como por algunos presentadores, tal es el caso de Ceriani, el cual desde hacía antes tenía problemas con el político, quien incluso una vez lo golpeó.

Pero ahora, después de su paso por La Casa de los Famosos México, en la que llegó hasta la gran final, las polémicas alrededor del reconocido actor se han vuelto casi el doble de frecuentes, por lo que en su más reciente encuentro con la prensa no dudaron en cuestionarle por los momentos más escándalos dentro del mencionado reality show, a lo que este trató de responder con la mayor calma posible.

Una pregunta que no ha podido faltar es el tema de la pesada broma que le realizaron al reconocido actor y querido deportista de origen peruano, Nicola Porcella, debido a que en esta le quitaron toda la ropa de la cintura hacia abajo y le dieron de nalgadas y vertieron crema entre sus nalgas, a lo que este simplemente dijo que se disculpaba con la gente que se ofendió pero que ellos así se llevaban y no hubo nada más allá que una broma.

Pero, lo que sí lo hizo perder la cabeza, fue el hecho que le cuestionaran sobre el presentador de Chisme No Like, debido a que cuando le nombraron a Javier sobre el hecho de que estaba enojado porque lo llamó 'La Pajara Peggy', Mayer señaló que no quería hablar absolutamente nada del presentador y que él en ningún momento mencionó su nombre dentro de la emisión y ahora no lo haría tampoco.

Y aunque fue muy contundente, un reportero volvió a cuestionarle sobre Ceriani, por lo que molesto comenzó a cuestionarle si era sordo o si es que no le entendía, mencionando que él no quería hablar absolutamente nada de ese señor, afirmando que entendía que buscara la nota, pero que no le interesaba darle nada que tuviera algo que ver con Javier, cerrando de esa manera su entrevista de forma tajante.

Fuente: Tribuna del Yaqui