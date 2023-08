Si llueve en la CDMX, ¿Qué pasará con mi boleto para ver a Taylor Swift? Te contamos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por fin llegó el día y a partir de este jueves 24 de agosto los fanáticos de la cantante estadounidense Taylor Swift harán vibrar el Foro Sol de la Ciudad de México pues se llevará acabo la primera de cuatro fechas que la intérprete de Cruel Summer, Shake it Off o Bad Blood tiene programados para los fanáticos mexicanos. Cabe destacar que además, es la primera vez que la originaria de West Reading, Pensilvania nos visita y por ello todo debe salir a la perfección sin embargo en caso de haber un mal clima esto es lo qué puedes hacer para proteger tu boleto.

En días pasados, la capital del país así como diversas entidades de México, se han visto afectadas por lluvias torrenciales que generan inundaciones y sobre todo caos vial. Aunque Taylor Swift ya ha ofrecido conciertos en plena lluvia, ha sucedido que en la capital mexicana varias presentaciones se suspenden por motivos de seguridad como sucedió con el concierto de la cantante Billie Eilish. Aunque en este caso la presentación se realizó el día siguiente para los conciertos de Taylor posiblemente no pueda ser así ya que son cuatro fechas continuas las que tiene planeadas en el recinto ubicado de la alcaldía Iztacalco.

Ticketmaster, empresa encargada de la venta de los accesos a las cuatro fechas de Taylor Swift, ha mencionado que en caso de lluvia torrencial el concierto podría cancelarse y con ello los fanáticos podrían solicitar un reembolso para lo cual será necesario presentar el boleto en las mejores condiciones, al tiempo que si este acceso se adquirió a través de tarjeta de crédito o débito, el titular de la misma deberá pedirlo para que en un lapso de 48 horas o hasta 30 días naturales se vea reflejado el monto que se pagó sin tomar en cuenta el cargo por servicio de cada uno de los boletos a devolver.

Recuerda que el boleto que adquiriste para este o cualquier concierto a través de la plataforma Ticketmaster deberá presentarse en las mejores condiciones y sobre todo sin alteraciones para solicitar reembolsos. Si recurriste a la reventa es muy poco probable que se haga la devolución ya que la empresa se deslinda de este tipo de acciones ilícitas. Del mismo modo, si el concierto se llega a reprogramar, el boleto que adquiriste aunque haya sido escaneado y tú ya hayas ingresado el Foro Sol, servirá para que el personal de obsesa te permita ingresar a la nueva fecha.



¿Lloverá para el concierto de Taylor Swift?

En días previos, Ocesa informó cuáles son los artículos que están permitidos y los que no para el ingreso del concierto de Taylor Swift como parte de su gira 'The Eras Tour'. La empresa hizo énfasis en que se permitirá el ingreso de bolsas pequeñas pero no cangureras; asimismo, se podrán ingresar bolsas medianas tipo ziploc en las cuales podrás meter tus artículos personales tales como cartera, celular y sobre todos los boletos. Este tipo de artículos te ayudará a que en caso de lluvia torrencial, se mantengan en el mejor estado posible.

Bajo esa tónica, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a cargo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), destaca que el pronóstico que se espera para los conciertos de Taylor Swift en la Ciudad de México son del 20 por ciento de lluvia para este jueves 24 de agosto y del 40 por ciento para el día viernes 25; asimismo se informa que hay un 60 por ciento de probabilidad de lluvias para los que vayan el día sábado 26 de agosto al concierto y la misma cifra ha pronosticado s para el día domingo 27 del mes en curso.

¿No tienes boletos? Hay una sorpresa

A tan sólo unas horas de llevarse acabo la primera presentación de Taylor Swift en el Foro Sol de la Ciudad de México, Ticketmaster dio una gran sorpresa a todas las y los 'Swifties' del país, ya que se liberaron algunas entradas a través de su plataforma oficial. La plataforma indica que hay alguna disponibilidad para las cuatro fechas y los precios van desde los siete mil 580 hasta los 780 pesos, es decir, todas las localidades cuentan con al menos un acceso para las cuatro presentaciones de la cantante y compositora en nuestro país.

A diferencia de la forma en la que se compraron los boletos cuando se inició la preventa, estos nuevos accesos que se liberaron durante la noche del miércoles 23 de agosto y todavía durante la madrugada de este jueves 24 se pueden comprar libremente, por lo cual sólo necesitas acceder a tu cuenta en Ticketmaster, contar con alguna tarjeta de crédito o débito y esperar a que de manera inmediata se te informe cuál es el centro de atención más cercano a tu domicilio o si bien, podrás descargar tus boletos en la comodidad de tu hogar.

Fuente: Tribuna