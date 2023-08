Tiene cáncer: Exactriz de TV Azteca estalla contra AMLO por falta de medicina oncológica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien ha realizado proyectos tanto en Televisa como TV Azteca, estremeció a todos sus seguidores y fans luego de denunciar la falta de medicamento para tratar el cáncer que padece desde hace meses. Se trata de Renata del Castillo, quien hace algunas horas estalló en contra del gobierno mexicano por el desabasto de medicinas oncológicas.

Esta intérprete mexicana alcanzó fama internacional luego de formar parte del elenco de la exitosa telenovela Cuando seas mía que se estrenó en el Ajusco desde el 2001; aquí pudo compartir pantalla con famosos como Silvia Navarro, Sergio Basáñez, Martha Cristiana, Rodrigo Abed, Anette Michel, Margarita Gralia y Luis Felipe Tovar. El año pasado Del Castillo también actuó en la serie Rutas de la vida de Azteca Uno y Control Z de Netflix. Mientras que en San Ángel ha sido parte de Como dice el dicho.

Renata anunció meses atrás que le detectaron un tumor en la columna y luego de que se lo extirparan resultó ser cancerígeno, por lo cual lleva tiempo tomando quimioterapias. En aquel entonces personajes de la farándula como Ana Serradilla y Andrés Palacios se unieron para hacer una cooperación económica con la que pretendían recaudar 250 mil pesos para que la actriz pudiera enfrentar su enfermedad y sacara adelante a su hijo.

Elenco de 'Control Z'

Hace algunas horas Del Castillo utilizó sus redes sociales para mostrar su molestia debido a que ella y otros pacientes de oncología tienen que comprar ciertos medicamentos para su tratamiento ya que en los hospitales públicos no hay: "Hola, llegando a casa después de siete horas de quimioterapia, no ma... me veo bien jodida, pero no importa, no importa, es lo de menos, lo que les quería compartir es que hoy cuando llegamos a la quimioterapia no había un medicamento".

Renata aseguro que muchos de los pacientes oncológicos no tienen la capacidad económica para comprar estos fármacos: "Co tenemos la capacidad económica para empezar a comprar medicamentos para que esto pueda realizarse, es muy pesado, muy difícil". Y por ello se le fue encima a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, así como al presidente López Obrador:

Así que sólo puedo decir hoy, gracias Hugo López-Gatell, es un honor estar con Obrador", dijo sarcásticamente Renata, quien por el momento sigue tomando terapia para poder volver a caminar.

Crédito: Instagram @renidelcastillo

Fuente: Tribuna