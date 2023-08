Tras defender a AMLO, Edy Smol desata críticas por hacer el súper con guardaespaldas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algún tiempo surge la noticia de algún asesinato o acto de crueldad hacía algún animal, este hecho se repite prácticamente cada semana. Como ejemplos de ello se pueden mencionar los feminicidios de Alma, Milagros o la escabroza muerte de 'Benito' o 'Scooby', el cachorro que fue adoptado por una menor en Puebla que fue torturado hasta su último suspiro, mientras que los asaltos se encuentran a la orden del día.

Pese a todo lo mencionado anteriormente, parece ser que los números que manejan algunas organizaciones gubernamentales son menores a lo que se denuncia prácticamente a diario en redes sociales, hecho que fue resaltado por el fashionista e influencer Edy Smol, quien abiertamente se ha declarado fan del presidenta Andrés Manuel López Obrador, argumentando que todos los problemas de inseguridad actuales provienen del "fallido gobierno de Calderón",

En el mes de abril del presente año, el denominado gurú de la moda acudió al foro de Violencia y Discriminación en Redes Sociales, con la doctora Marisol García, donde habló a favor de la administración del presidente morenista y resaltando que, durante su mandato, los niveles de violencia y robo han disminuido notablemente. También habló sobre los mandatarios anteriores, a quienes acusó de solo llenar sus arcas y huir de México.

"Y la prueba es que, acaba de salir en el Inegi cómo bajó el índice de robo, de violencia, y el índice de muchas incidencias de violencia que traemos heredadas, y no voy a decir solo desde el sexenio de Calderón, porque yo no tengo pena de decir nada, ni tengo un pelo en la lengua porque nuestra sociedad está sufriendo gracias a toda la irresponsabilidad de gobernantes por décadas que se dedicaron a atacar al pueblo, a generar solamente riqueza para ellos, sectorial, hacerlos a un lado, a no garantizarles desde nacimiento ningún tipo de equidad de oportunidad."

Meses después y Edy Smol estuvo en el foco de la polémica después de que fue captado por la cámara de un usuario de X (red social anteriormente conocida como Twitter), identificado como @rtoursg, en el que se le ve haciendo las compras en un Costco, algo que, en primera instancia no estaría mal, sino llevara consigo a cinco guardaespaldas, los cuales acusaron de ser pagados por el propio pueblo mexicano: "¿Cuántos guardaespaldas pagados del erario se necesitan para ir al Costco?", mencionó el internauta el pasado martes, 22 de agosto.

Como era de esperarse, la noticia se propagó rápidamente en redes sociales, donde varias personas criticaron al gurú de la moda por no comportarse de manera "austera", tal y como Andrés Manuel López Obrador ha estado pregonando a lo largo e su sexenio: "Edy Smol hace el súper en Costco con cinco guardaespaldas, así muy austero, en el mejor país donde no pasa nada, donde no hay inseguridad, donde todo está bien, donde iba a favor de los abrazos, mientras que nadie vela a los ciudadanos que seguimos viviendo violencia e inseguridad una y otra vez", puntualizó uno de muchos usuarios de la mencionada red social adquirida por Elon Musk.

Como era de esperarse, la lluvia de críticas llegaron rápidamente a los ojos de Smol, quien no tardó en defenderse argumentando que él ha estado pagando seguridad privada desde el año 2010, también aprovechó la oportunidad para volver hablar en contra de los presidentes anteriores, como es el caso de Felipe Calderón Hinojosa, a quien acusó de tener un sexenio fallido, el cual habría detonado toda la ola de violencia en el país.

"Son puros choros de personas envidiosas opositoras. Dan pena ajena y quedan como tarados, imagínate desde antes de 2010, este paparazzi es de 2015, por ende no les puede entrar en su cabecita que tuvimos un sexenio fallido donde muchos sufrimos cosas espantosas entre el 2006-2012", declaró el famoso.

