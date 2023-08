Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, recientemente acaba de tener un encuentro con la prensa, con la cual no dudó en sincerarse a las afueras de Televisa, así que sin pelos en la lengua dio una triste noticia sobre lo que ha pasado tras su salida de La Casa de los Famosos México, señalando que en verdad le han estado "apachurrando el corazón".

Sin duda alguna actualmente uno de los fenómenos de la pantalla chica que más ha pegado en estos meses es Wendy, pues en su paso por el afamado reality show proveniente de Telemundo, pero con esta fama vienen grandes cambios y una exposición negativa también, pues la influencer ha sido víctima de constantes criticas por su cercana relación con su amigo Marlon Colmenarez, al cual han tachado de agresor y aprovechado.

Ante este hecho, durante un encuentro con la empresa, Guevara decidió sincerarse y afirmar que está en un momento muy agridulce y no está del todo bien debido a que: "Ya sabes que hay gente que se enoja por cosas, pero yo creo que es parte dé, la verdad yo respeto a todos los fans que me siguen, yo los amo, porque por ellos como y por ellos ando acá, pero también hay fans que quieren manejar un poco tu vida y eso no está chido".

Wendy Guevara. Internet

Ante esto, quiso aclarar que ella jamás les quiere ofender a sus fans o que se sientan atacados por ella por lo antes mencionado, pero que también: "Yo creo que la gente se debería poner a pensar que todos somos seres humanos y tenemos familia y tenemos sentimientos. Yo les quiero pedir respeto, porque yo los respeto, yo creo que no está padre que me quieran decir con quién ande y con quién no".

Con respecto a si era verdad que había caído en depresión por todos estos constantes ataques, ella quiso dejar muy en claro que: "No tengo depresión, simplemente dije que a veces a uno le apachurran el corazón un poquito porque hasta la prensa tergiversa las cosas, dicen cosas que no son", afirmando que sí se pone triste por ciertos comentarios, pero que no está grave ni tirada por el piso sufriendo.

Finalmente, sobre su presunta pelea y distanciamiento con Paola Suárez, Wendy declaró que: "Yo estoy súper bien con Paola y con todas ellas, lo de la fiesta de Gali no era mi fiesta, era de Gali, yo estaba grabando en Endemol el after party de La Casa de los Famosos salí a las dos de la madrugada, yo pensé que ella ya estaba en la fiesta, a mí no me mandaron la ubicación, llegó un chofer por mí y por La Barby y nos llevó, me echaron la culpa a mí".

Fuente: Tribuna del Yaqui