Wendy Guevara respeta a Niurka Marcos a pesar de los comentarios que lanzó en su contra

Ciudad de México.- Tras salir de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara ha podido darse cuenta de todo lo que se habló de ella mientras se encontraba encerrada, siendo Niurka Marcos una de las que dividió opiniones con sus polémicos comentarios, dado que a pesar de que siempre dijo apoyarla, también lanzó uno que otro zarpazo en su contra, razón por la que incluso terminó peleada con algunas de sus amigas.

Resulta que la vedette dijo en su momento que la rubia era una mustia por no confrontar a sus rivales y tratar de quedar bien con todos, además de que días antes de la final afirmó en redes sociales que Televisa no la iba a dejar ganar, asegurando que no era la imagen que querían como representante, lo cual evidentemente molestó a sus fans.

No obstante, la llamada 'Abeja Reina' no toma las cosas de manera personal y frente a las cámaras de Eden Dorantes indicó que prefiere no hablar de ese tema, dado que le guarda respeto a la 'Mujer Escandalo' por el cariño que le tiene a su hijo, así que jamás se atrevería a lanzarse en su contra, pues sabe que eso podría afectarle a su amigo.

Respeto mucho a la señora, porque es madre de una persona que quiero mucho, el Halconcito de Emilio y no toco el tema por eso… Quiero mucho a Emi y creo que si hablara algo malo de su mamá no se lo merece y no quiero lastimarlo, porque es su mamá y obviamente va a defenderla".

En cuanto a si tiene temor de que Niurka pueda hacerle un trabajo de brujería, Guevara fue contundente y destacó que no es algo a lo que le tenga miedo ya que se siente protegida, además de que respeta las creencias de todos: "No importa, cada quien sus religiones y es muy respetable. No me espanta nada de eso, yo estoy con diosito y me cuida".

Por otra parte, tras todo el furor que causó con su participación en el reality, Wendy Guevara se ha enfrentado a una ola de críticas y la mayoría se basan en la amistad que tiene con Marlon Colmenarez, a quien han tildado de ser un aprovechado, es por eso que pide a sus seguidores que no intenten controlar su vida y mejor disfruten de su contenido, pues no piensa dejarle de hablarle.

Quiero pedir respeto, no está padre que me quieran decir con quién ande, porque yo a mis amigos que han estado conmigo, me quedó con ellos y con los fans que me respetan".

De igual forma, resaltó que no es tonta y se da perfectamente cuenta cuando alguien se acerca a ella sólo por interés, pero para trabajar con todo el golpe que ha recibido ahora que creció su popularidad ha decido recibir ayuda profesional para controlar sus emociones: "Voy a empezar a pláticas con psicólogos, porque esto no es fácil, como te llegan cosas buenas también malas", aseveró.

