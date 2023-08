Acusan a Yosstop de ofrecer terapia psicológica sin contar con la cédula profesional

Ciudad de México.- Durante la jornada de este viernes, 25 de agosto, el nombre de Yosstop vuelve a estar en el ojo de la polémica, ¿la razón? Un internauta acusó a la media hermana de Ginny Hoffman de brindar terapia psicológica sin contar una cédula profesional. Los hechos salieron a la luz después de que la polémica influencer publicó un video de 12 minutos en Facebook donde reveló que ya había terminado sus estudios en psicología, carrera que logró concluir en línea. Yoselin Hoffman habría terminado sus estudios después de tomar el examen EGEL.

Asimismo, la famosa cuenta con una página de Internet llamada Yo Soy Balance, en la que brinda varios talleres de bienestar, coaching, salud mental, yoga, meditación, espiritualidad, entre otras cosas. Los cursos pueden oscilar desde los 199 pesos mexicanos, aunque algunos internautas acusaron a la pariente de Alexa Hoffman de llegar a pedir hasta 6 mil pesos por terapia. Incluso un internauta acusó a la famosa de Internet de usurpar la profesión de psicología por no contar con una maestría.

Por su parte, varios internautas destrozaron a Yoselin por los altos costos de sus servicios, mientras que algunos más le exigieron a la Cofrepis que investigaran el negocio de la exyoutuber para revisar que no estuviese atentando en contra de la salud de las personas. Otros más predijeron que Yosstop terminaría nuevamente en prisión por estar usurpando la carrera de psicología y algunos más recordaron que fue encarcelada por distribución de pornografía infantil.

Asimismo, este viernes, 25 de agosto, Yosstop compartió un video en sus historias de Instagram, donde dio su versión de los hechos, argumentando que a la gente le gustaba sacar de contexto las cosas, destacando que ella no ofrece "terapia psicológica", también resaltó el hecho de que en ninguno de sus videos ha llegado a pedirle dinero a sus seguidores para poder brindarles algún tipo de servicio como el que mencionó el usuario de Internet detalló.

"Que cansado de que estén inventando cosas. Jamás les he dicho 'yo te ayudo, te cobro tanto'... yo nunca he dicho que soy especialista. En esta plataforma (Yo soy balance) empecé a meter diferentes cosas de las que ya he hecho y me he certificado. Nunca mencioné ni dije nada de terapias psicológicas, ni psicoterapia, lo eje inactivo por el embarazo", detalló Yosstop