Los Ángeles, Estados Unidos.- A comienzos de esta semana, el mundo de la farándula se estremeció por la dura perdida por la que pasaron los integrantes de la Familia Derbez, después de que el patriarca, Eugenio Derbez, compartiera un doloroso comunicado a través de su cuenta de X (red social anteriormente conocida como Twitter) en el que reveló que su adorada bulldog inglés, 'Fiona' había perdido la vida.

Aunque la causa de muerte de la can de 11 años continúa como desconocida, el famoso no escatimó en palabras para expresar lo duro que sería para él avanzar sin su fiel compañera, puesto enfatizó que, de toda su familia, ella era la más cercana a él, ya que, solía acompañarlo en todos sus viajes y sus compromisos laborales, al grado en el que siempre de desvelaba con él y jamás se quejaba de las largas horas que compartieron juntos.

Aunque el actor de películas como CODA, No se aceptan devoluciones y Cómo ser un Latin Lover se ha mantenido en constante contacto con sus fans a través de redes sociales, contando cómo fue la muerte de 'Fiona' y haciendo especial énfasis en lo doloroso que todo le ha resultado, puesto él la veía como a una hija más, la realidad es que los testimonios de sus hijos Vadhir y Aislinn Derbez son los que brindan un aproximado mucho más grande sobre lo ocurrido.

Fotografía de Eugenio Derbez con 'Fiona'

De acuerdo con uno de los comunicados de Eugenio, la actriz de La Casa de las Flores fue una de las primeras en acudir a su mansión en Los Ángeles, para poder realizar una ceremonia de despedida para 'Fiona' y aunque en primera instancia, la exesposa de Mauricio Ochmann no dio muchos detalles, más allá de una historia en Instagram en la que reveló que su padre y su hermana, Aitana estaban con el corazón destrozado, la realidad es que no fue sino hasta el pasado jueves, 24 de agosto, por la noche, cuando compartió una fotografía en la que mostraba un lado triste sobre el fallecimiento de la canina.

En la imagen se puede apreciar a Aitana, Kailani y a una tercera pequeña abrazando el cuerpo de 'Fiona' el cual yace en su cama, con algunos dibujos que presumiblemente las pequeñas le hicieron para despedirse de ella. Aislinn relató en la misma publicación que la muerte de la bulldog inglés resultó ser una sorpresa para toda la familia y resaltó que, pese a ello, se encargaron de que su partida fuera lo más tranquila y feliz posible.

Aislinn también relató que cuánto le sorprendía ver que las más pequeñas de la familia pudieron enfrentar la muerte de 'Fiona' de manera "tan sabia y valiente"; también recordó que, cuando ella era niña, sus padres optaron por evitar a toda costa el tema de la muerte en las mascotas, por lo que, cuando su perrito 'Jazz', perdió la vida, ella no se enteró y únicamente notó que desapareció de un momento a otro.

"Creo que los que más sufren son los que se quedan… y ver a nuestras niñas confrontar por primera vez una muerte tan de cerca y ver la manera tan sabia, natural y valiente como lo hicieron, comprendiendo que la muerte es parte inevitable de la vida… es algo que quedará en mi corazón para siempre. Cuando yo era niña siempre me escondieron la muerte. Mi perrito Jazz de un día para otro desapareció de mi vista y sin mucha explicación, dejando una huella inconclusa de no entender qué había pasado, dejando la muerte como algo de lo que no se habla, algo que debe olvidarse rápido y a lo que hay que temerle mucho… Me alivia saber que para ellas pueda ser diferente."