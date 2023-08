Al borde del llanto, Taylor Swift complace a 60 mil 'Swifties', incluido Arturo Zaldívar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del jueves 24 de agosto quedará para la historia, pues fue la primera vez que la cantante estadounidense Taylor Swift se presentó ante 60 mil asistentes que abarrotaron el Foro Sol de la CDMX, presentación que forma parte de las cuatro que ofrecerá en la capital como parte del 'The Eras Tour', gira que ha llevado a cabo desde hace varios meses por diversas ciudades del mundo, pero que por primera vez, la lleva al borde del llanto pues fue el público mexicano el que la ovacionó por más de cinco minutos.

La intérprete y compositora de 33 años de edad salió al escenario en punto de las 20:20 horas y, por más de tres horas deleitó a los 'Swifties' de todo el país on sus más grandes éxitos, fans que poco a poco comenzaron a llegar a la urbe pues nadie se quería quedar son la oportunidad de verla por primera vez en nuestro país en lo que va de su carrera. Cabe destacar que en redes sociales el foro de eventos ubicado en la alcaldía Iztacalco cambió su nombre a Foro 1989 Taylor's Version y no era para menos, pues los tonos pastel se adueñaron del lugar para ir a juego con el cuento de hadas que la famosa ofreció.

¡Buenas noches, Ciudad de México! ¡Hagamos esto! ¿Se saben la parte que viene?", decía la famosa para escuchar al unísono "He looks up grimming like a devil" de parte de los fans.

El Foro Sol de la CDMX tiene la capacidad de albergar a 60 mil personas; sin embargo, las autoridades afirman que en total fueron 58 mil 126 personas las que entonaron temas como Cruel Summer, Lover, Love Story, Willow, …Ready for it, August, Blank Space, Anti-Hero, Style, Bad Blood y por supuesto Shake it off, solo por mencionar algunos. En total 46 temas sirvieron para saldar la deuda que la famosa tenía para con el pueblo mexicano al que no había tenido la oportunidad de visitar.

Ciudad de México, me están haciendo sentir increíble. Probemos algo rápido (…) Me están haciendo sentir realmente poderosa", decía para alentar más los gritos del público.

En cada uno de los temas, Taylor aprovechaba para dedicar algunas palabras a los fans; incluso, en varias ocasiones se mostró agradecida por el recibimiento hasta que, antes de interpretar el tema Champagne Problems, recibió una ovación de más de cinco minutos donde casi 60 mil almas vitoreaban su nombre, gritaban cuánto la amaban y claro, ocasionaron que ella se mostrara visiblemente conmovida, tanto que incluso no pudo decir palabra alguna y solo se leía en sus labios "los amo", frase que repetía una y otra vez.

Poco a poco, el escenario cambiaba de tonos con el fin de dar un recorrido por las famosas eras. No obstante, cuando llegó el momento de abordar el álbum Midnights, los fans tenían claro que el evento estaba a poco de concluir. Una lluvia de papeles de colores, fuegos artificiales, más ovaciones y agradecimientos de parte de Taylor, le pusieron punto final a la primera de cuatro noches. "¡Bravo, mi chiquita! ¡Bravo!", se escuchaba a los fans gritar mientras Taylor salía del escenario co¡plácida por haber saldado su deuda y sobre todo, regalar una noche que quedará para la historia.

La fiebre por Taylor Swift llegó hasta la SCJN

Uno de los momentos que más llamó la atención en redes sociales fue cuando el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldivar, apareció entre los casi 60 mil asistentes al primer concierto de Taylor Swift en la CDMX. El antes mencionado en repetidas ocasiones ha manifestado ser fan de la cantante, por lo que se sumó a los miles de fanáticos que buscó adquirir una entrada que, dicho sea de paso, se agotaron en la fase de preventa. El ministro no contó con un equipo de seguridad y hasta se mostró muy sonriente con algunos fans que notaron su presencia.

En redes sociales, Zaldívar publicó una fotografía ya instalado en el que sería su asunto durante la noche y hasta presumió tener en la mano izquierda varias 'friendship braceletes', además de vestir una chamarra donde en la espalda mostraba su apellido, el número 13 y en la parte de la espalda baja la leyenda 'Swiftie'. "Gracias infinitas a las y los swfties por tanto cariño. Son muy bien correspondidas", escribió en la publicación que se ha vuelto viral pues ahora él se suma a los funcionarios que no tienen empacho enmontar que son fanáticos de la nueva música. Antes de él, Marcelo Ebrard Casaubón compartió fotos y videos desde el concierto de BlackPink.

La de hoy ha sido una noche inolvidable. El show de la artista más importante de nuestro tiempo es simplemente espectacular".

