Ciudad de México.- La famosa actriz y polémica presentadora de TV, Andrea Legarreta, recientemente se robó los reflectores en vivo del programa Hoy, debido a que estalló furiosa en contra del reconocido actor y querido deportista de origen peruano, Nicola Porcella, al cual hasta golpeó con pelotas de plástico acusándolo de traicionar a Jorge Losa, el famoso galán de novelas de origen español que ha sido muy criticado en La Casa de los Famosos México.

Porcella hace casi tres meses que entró al tan famoso reality show proveniente de Telemundo como un desconocido para la mayoría de los millones de espectadores que generó el programa, pero ahora, después de su paso por este y haber logrado llegar a la gran final, ha demostrado que su despegué fue más que exitoso y ahora es de los más queridos por el público mexicano que lo está apoyando y recibiendo como a uno más de los suyos con brazos abiertos.

Por este motivo es que tomó la decisión de venirse a vivir a la Ciudad de México de forma permanente, pues ha visto que tiene muchas oportunidades en puerta, y una de ellas es dentro de la emisión matutina producida por Andrea Rodríguez Doria, en la cual se presentó la mañana de este viernes 25 de agosto como un conductor invitado especial, participando en todas las secciones que se realizan.

Nicola y Andrea. Internet

Y aunque todo parecía ir de maravilla, en la dinámica en la que Galilea Montijo, Legarreta, Tania Rincón y Andrea Escalona, le hacían preguntas que enviaron del público, de la nada la presentadora se enderezó y comenzó a lanzarle pelotas de plástico a Porcella regañándolo por traicionar a Losa, afirmando en más de una ocasión que "Jorgito te defendía", a lo que este comenzó a defenderse y poner un alto.

Ante esto, el exintegrante de Guerreros 2020 declaró que las cosas no fueron así de que hubo traición y que Jorge estaba de su lado, pues afirmó que: "yo lo busqué antes de entrar", y que quiso hacer un trato con respecto a no nominarse, pero que este le respondió: "no Nicola, yo juego solo", así que por eso él dijo que estaba bien y no tenía problemas con nominar a la actual pareja de Ferka.

Ante esta nueva revelación, la expareja de Erik Rubín tomó una postura más calmada pero le cuestionó si es que aún lo quería, a lo que él dijo que: "claro que sí lo quiero, ayer hice un TikTok con su canción, Pégate Pa'Mi', tras lo que Montijo le regañó diciendo que hacer esos complots de la nominación no se valía, que ella lo consideraba algo muy feo y que no debieron de hacerlo ni aunque fuera estrategia.

Fuente: Tribuna del Yaqui