Estados Unidos.- La famosa y reconocida cantante del pop, Britney Spears, recientemente volvió a dar de que hablar, debido a que se dice que en una feroz pelea con ahora exesposo, Sam Asghari, la 'Princesa del Pop' habría sido hospitalizada y también recibiría puntos de suturas en su cabeza, aunque aclararon que esto no fue por una actitud agresiva del que era su pareja sentimental, sino por un accidente.

Como se sabe, hace un par de semanas que se confirmó que Spears se está divorciando de Sam, y aunque ninguno ha dado el por qué, en TMZ afirmaron que la razón es el carácter explosivo de la cantante, incluso en el especial de televisión, Britney Spears: Divorce & Despair, el fundador del portal de noticias, Harvey Levin, señaló que ambos tuvieron una muy intensa discusión que terminó con la celebridad "gravemente herida y requiriendo atención médica".

Según lo contado por Harvey, esto pasó cuando Sam y la intérprete de Hit Me Baby One More Time estaban camino a su habitación de hotel envueltos en una fuerte pelea, en la que ella se "puso tan mal" que no se fijó y cayó golpeándose la cabeza con una mesa del lugar, por lo que tuvo que ser llevada a ser atendida de emergencia, pues se abrió la cabeza y hasta habría necesitado "puntos de sutura".

Y ahora, tras estas afirmaciones, parece que Spears continúa demostrando que su decisión de separarse de su exmarido Sam es definitiva, pues en medio de su polémico divorcio apareció con algunas joyas nuevas tras deshacerse de su anillo de bodas. La intérprete de Toxic presumió su nueva alhaja en un video publicado en su cuenta de Instagram donde aparece bailando en la sala de su casa, días después de que Sam confirmara su separación.

En las imágenes, la ganadora del Grammy porta un par de ropa interior atrevida de tiro bajo y un sujetador negro y azul con cuello simulado mientras da vueltas con el tema S.O.S de Indila. Durante el clip, la artista de 41 años complementó su atuendo con unas botas negras hasta la rodilla, pulseras coloridas y su nuevo y llamativo anillo. De esta forma, la cantante mostró que ya reemplazó el anillo de 4 quilates que Asghari le regaló en septiembre de 2021, y ahora lleva en su dedo una enorme piedra verde azulada incrustada en una argolla de plata.

Previo a esta publicación, Spears también publicó una postal con una advertencia de "guarda tu corazón", que simplemente subtituló con un emoji de libro. Esta acción de Britney llega una semana después de que una fuente afirmara al medio Daily Mail que Spears estaba más que feliz de devolver el anillo de compromiso, que supuestamente Asghari obtuvo gratis debido al estatus de alto perfil de la estrella del pop.

