Carlos Santana se disculpa con la comunidad LGBT tras duros comentarios en pleno concierto

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace unos días, el guitarrista originario de Jalisco, Carlos Santana, se volvió tendencia en redes sociales debido a que durante una de sus presentaciones en Atlanta City como parte de su gira 1001 Rainbows Tour, realizó diversos comentarios en contra de la comunidad LGBT, específicamente las personas transgénero debido a que considero que al nacer las personas son mujeres u hombres, nada más, desatando varias críticas que hoy lo llevaron a ofrecer una disculpa de manera pública a través de las plataformas digitales.

El virtuoso de la guitarra de 76 años de edad y ganador del Grammy, se presentaba ante un recinto lleno cuando insistió en que las personas simplemente sabíamos perfectamente quiénes somos y qué somos, por lo cual comenzó con diversos comentarios que no fueron bien tomados o por miembros trans, específicamente cuando les sugirió que lo que cada persona quiera hacer dentro del armario es únicamente asunto personal.

Cuando Dios nos creó a ti y a mí, antes de que saliéramos del útero, sabes quién eres y qué eres. Más adelante, cuando lo superas, ves cosas y empiezas a creer que podrías ser algo que… suena bien, pero sabes que no está bien", dijo.

Con cada una de las palabras que el guitarrista emitía, el público se tornó en gritos que fueron traducidos como de apoyo y sobre todo de crítica; pese a ello, Santana no se detuvo e insistió en que a pesar de su postura, él estaba de acuerdo con que las personas hicieran lo que deseaban; no obstante, fue enfático en que no estaba de acuerdo con este tipo de actuar y por ello mencionó al comediante David Chappelle, quien también ha sido criticado por lanzar comentarios en contra de la comunidad trans.

Una mujer es una mujer y un hombre es un hombre. Eso es todo. Lo que quieras hacer en el armario, es asunto tuyo. Estoy de acuerdo con eso. Soy así con mi hermano Dave Chappelle", remató.

Luego de haber sido severamente criticado a través de las redes sociales a nivel internacional, Carlos Santana público a través de la plataforma Facebook un mensaje en donde ofreció una disculpa a todo el público, asegurando que su intención no era la de lastimar a nadie, al tiempo de hacer énfasis en que estaba consciente en que sus comentarios habían sido insensibles y por ello, subrayó que esto no reflejaba el hecho de querer honrar y respetar los ideales y creencias de cada una de las personas.

Este es el planeta del libre albedrío y a todos nos han dado este regalo. Se necesita coraje para crecer y brillar en la luz que eres y para ser verdadero, genuino y auténtico. Crecemos y aprendemos a brillar nuestra luz con Amor y piropos", escribió.

Las polémicas declaraciones hechas por Carlos Santana se sabe, sucedieron durante un concierto el pasado mes de julio; no obstante, fue hasta que se hizo viral en redes sociales que es el guitarrista salió a ofrecer una disculpa a la comunidad LGBT debido a que ha sido señalado como una persona trasfóbica, lo que ha llevado a que se pida al público dejar de consumir su música, afectándolo como sucedió con el comediante antes mencionado.

Algunos de los comentarios que Carlos Santana recibió luego de haber hecho esta disculpa pública incluyen aquellos en donde le recuerda que en el pasado él también fue perseguido por personas de diversas religiones, así como culturas, orientaciones género y sobretodo creencias; no obstante, el famoso no ha contestado a ninguna de ellas ya que sólo se enfocó en lanzar este breve comunicado que lo han mantenido en tendencia desde las primeras horas de este viernes 25 de agosto.

