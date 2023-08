Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace casi 1 año, comenzaron a circular los rumores de que Christian Nodal habría comenzado una relación con una rapera argentina, conocida como Cazzu y aunque en un comienzo los famosos no confirmaron ni negaron nada, la realidad es que no tardaron en mostrarse cada vez más juntos en diversos eventos; sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando el intérprete de Botella tras botella se presentó a la alfombra roja de los Premios lo nuestro junto a la cantante.

Como muchos podrán recordar, en aquella ocasión la pareja se dejó ver mucho más cariñosa en público, pero algo que llamó poderosamente la atención de los medios es que Christian no paraba de tocar la pancita de Julieta (mejor conocida como Cazzu), por lo que las sospechas de que habrían concebido a un bebé no tardaron en hacerse presentes en diversos medios de comunicación.

Mientras que la polémica revista TV Notas publicó una entrevista con una persona cercana a Christian Nodal, quien terminó por revelar que, en efecto, el sonorense y Cazzu se encontraban esperando a un bebé desde el mes de enero, pero se habían negado a compartir la noticia de manera pública, porque temían que el pequeño no llegara a termino, ya que los primeros tres meses son los más delicados.

Meses después, Cazzu hizo público su embarazo, durante una presentación en la Arena Movistar de Buenos Aires, donde mostró su pancita en todo su esplendor. Asimismo, Christian Nodal compartió en sus historias de Instagram que ahora sería "el papito" de alguien, lo que terminaba de confirmar de una vez por todas que los famosos se convertirían en padres muy pronto. Tiempo más tarde surgió el rumor de que el cantante de Dime cómo quieres y su pareja estarían esperando a unan niña.

Algunos medios aseguran que la menor ya nació, mientras que otros niegan esto e informan que Cazzu dará a luz entres los meses de septiembre y octubre; mientras tanto, Julieta no ha dejado de documentar su embarazo con algunas fotografías que suele compartir en su cuenta de Instagram, tal y como hizo durante la jornada de este viernes, 25 de agosto, cuando publicó varias fotografías, entre ellas se puede ver una sumamente picante con Nodal.

La fotografía fue captada frente a un espejo y se aprecia a Christian acostado boca arriba, mientras que Cazzu se encuentra encima de él. La rapera no parece traer pantalón y Nodal no llevaría playera. Aunque dicha foto parece haber enorgullecido a Christian, que declaró en la sección de comentarios: "Qué bueno que van a ver la luz esas fotitos tan preciosas que tomas, mami", la realidad es que no toda la gente parece conforme con que las imágenes hayan salido a la luz.

