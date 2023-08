¿Cuál será la fortuna de mi signo? Horóscopo de hoy viernes 25 de agosto por Mhoni Vidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La semana está por concluir y para que tengas suerte en todas tus actividades de hoy, viernes 25 de agosto del 2023, es importante que consultes el horóscopo de hoy compartido por la pitonisa y tarotista más consultada por los famosos y personalidades de farándula: Mhoni Vidente. Aquí verás las predicciones del día en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más; y podrás elegir con más sabiduría a lo largo de este día.

Horóscopo de hoy, viernes 25 de agosto del 2023, por Mhoni Vidente

Aries

Hay tensiones con su pareja, pero son pasajeras, además, con estas podrá aprender una nueva forma de comunicación, amor y paciencia. En temas de dinero, sus ganancias crecerán mucho para este día.

Tauro

Si es inteligente, obtendrá grandes éxitos en lo que respecta a asuntos de trabajo; así lo predicen las cartas del Tarot de Mhoni Vidente para este viernes 25 de agosto. Quizá deba pasar más tiempo solo antes de pensar en el amor.

Géminis

En el amor, Mhoni Vidente dice que los nacidos en el signo de Géminis estarán algo dolidos, pues se enterarán de una infidelidad. En asuntos de dinero, quiza deban hacer pagos extra por descuidos con la tarjeta de crédito.

Cáncer

A lo largo de este viernes 25 de agosto, surgen problemas que le impiden desarrollar sus funciones en la empresa. Su fuerza física y sus energías serán muy buenas para este fin de semana; siga así, haciendo ejercicio.

Leo

Se dará cuenta de que alguien del pasado ya lo sacó de su vida; es algo duro reconocer eso, pero así funciona el amor. En temas de salud, debe dejar la bebida, si en verdad se quiere concentrar en su bienestar físico.

Virgo

Sea más realista y huya de los amores que sólo le dan promesas y no hablan con la verdad; así lo sugieren las cartas del Tarot de Mhoni Vidente en este viernes 25 de agosto. Ahorrar consiste en no gastar el dinero que se le ha asignado para emergencias.

Libra

No sacrifique cosas importantes por ambiciones del trabajo que sabe que no logrará; tenga metas, pero procure que estas sean realistas, querido Libra. Puede sufrir dolores de codo este día, así que no gaste de más.

Escorpio

Aun en los momentos de discordia, sus amigos estarán con usted y le darán muchas satisfacciones. Sin darse cuenta se va a meter en una inversión muy fuerte, que le dará muchos rendimientos.

Sagitario

En su trabajo, ha demostrado lo que vale, exija lo que le corresponde; así lo sugieren las cartas del Tarot de Mhoni Vidente. Los temores le provocarán problemas de insomnio.

Capricornio

A lo mejor puede vivir una aventura amorosa con alguien del trabajo; no obstante, debe pensar bien si vale la pena el riesgo. Reinvertir sus intereses y en alguna pasión será bueno para su alma.

Acuario

Las cuestiones profesionales le exigirán muchas ganas de dar lo mejor de usted, querido Acuario. Su organismo funciona sin problema en este viernes.

Piscis

Emocionalmente, comienza una etapa bastante generosa, en la que podrá dar amor a la gente que lo quiere, pero en especial a usted mismo. Recibe un dinero en este viernes 25 de agosto, seguramente a través de un familiar.

Fuente: Tribuna