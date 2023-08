¿Divorcio en Televisa? Elizabeth Álvarez impacta con dura noticia de Jorge Salinas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Elizabeth Álvarez una vez más está acaparando los titulares del espectáculo mexicano debido a que recientemente hizo fuertes declaraciones sobre su marido Jorge Salinas. Como se sabe, la también conductora y el galán de las telenovelas han enfrentado fuertes rumores en los últimos meses que apuntaban a que tenían una crisis de pareja. ¿Están al borde del divorcio?

Hace apenas unos meses, Salinas fue acusado de serle infiel a la madre de sus hijos menores con la nutrióloga Anna Paula Guerrero Castillo, con quien fue captado muy cariñoso a las afueras de Televisa y presuntamente hasta se dieron un beso. Después del escándalo, Anna Paula salió a decir que de ninguna manera era la amante pero días después acusó al actor de acosarla y haber tratado de besarla.

Pese a todos los dimes y diretes, Elizabeth y Jorge se mantuvieron firmes y juntos en su relación, no obstante, ahora ella hizo una inesperada confesión. La artista mexicana declaró ante las cámaras del programa Hoy que su marido era sumamente celoso pues no la gustaba verla en sus escenas apasionadas de las novelas: "A él no le gusta verme porque él sí como que se pone mal, la verdad. Hay que confesarlo y hay que decirlo", contó.

Álvarez comentó que se enteró que al actor de las novelas La que no podía amar, Fuego en la sangre y Mi corazón es tuyo no le gustaba ver su trabajo cuando estaban a punto de llegar al altar: "Casi casados me enteré que no le gustaba verme, yo decía: 'oye, pero ¿por qué no me ves?' Me dijo: 'sí me gusta pero cuando van a venir las escenas tal, le cambio' y le decía: 'Pero ¿por qué? No seas así' y me decía: 'Es que no puedo'".

Entre risas, la villana del nuevo melodrama Nadie como tú admitió que el padre de sus hijos sí era celoso: "No le gusta ver las escenas de amor, ni de beso ni de nada. Entonces prefiere, creo, que no verlas… Sí le da cosa, sí siente y, pobrecito, se pone celoso". Y es que en su nuevo proyecto, Elizabeth ha tenido que protagonizar candentes escenas con el actor ecuatoriano, Guty Carrera, quien además de ser muy galán, también es más joven que ella.

Finalmente, Elizabeth contó que a ella le fascina ver a Jorge en la pantalla pese a que ha hecho proyectos bastante subidos de tono: "A mí no me molesta para nada verlo. Me gusta ver su trabajo. Aparte yo soy gran admiradora de Jorge Salinas, creo que es uno de los mejores actores que tenemos en este país y me encanta verlo. Y mira que él recatado en sus películas no ha sido, ni en sus novelas, ni en sus series, ni en sus obras de teatro que ha hecho, dijo la ojiazul.

