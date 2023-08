¿Drama en Televisa? Wendy Guevara habla de su 'enemistad' con Mayer tras salir de 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, recientemente acaba de sincerarse en una entrevista con el programa Hoy con respecto a la presunta enemistad que han dicho que desarrolló en contra del famoso actor y polémico político, Sergio Mayer, después de que ambos salieron de La Casa de los Famosos México y se enfrentaron cara a cara en la gran final.

Como se sabe, el pasado domingo 13 de agosto después de 71 días encerrados, Wendy y Sergio, así como el resto de los finalistas del afamado reality show proveniente de Telemundo, al fin pudieron salir, siendo la querida influencer la que se coronó en el primer lugar con un premio de más de cuatro millones de pesos, haciendo no solo historia por lograr que todo su cuarto permaneciera hasta la final, sino por ser la mujer transgénero en ganar este tipo de programas.

Pero su triunfo no es lo único que se ha hablado, pues desde que salió Wendy se ha visto envuelta en varias polémicas, como el hecho de que estaría peleada con Mayer por aparentemente enterarse todo lo que dijeron de ella al interior mientras no los escuchaba, por lo que en una reciente entrevista le cuestionaron de ello y que pensaba de que Mayer dijo que Emilio Osorio era su único amigo, a lo que ella mencionó con su usual sentido del humor que: "Si no me quieren díganme cul..., para bloquearnos del WhatsApp".

Después de unas breves risas, Guevara se puso seria un momento para resaltar ante la cámara del matutino producido por Andrea Rodríguez que ella no se lo toma a mal ni personal, declarando que: "Pues mira, fuimos a un reality show que al final de cuentas es un juego, no es a fuerza que tenga que ser amiga de todos, a mi todos me caen muy bien, pero si Mayer no lo siente así no lo puedo obligar, él es dueño de su vida y de sus decisiones".

Ante este hecho, aclaró que ella le tiene aprecio y que por su parte no hay pelea, además de señalar que no es su manager como se dice, explicando que: "Ahí de repente lo ando viendo, porque ahí anda dentro de Televisa, ahí anda ayudándome en unas cosas que lo pusieron, pero no es mi manager, ya ves que se anda diciendo eso", destacando que solo es un apoyo porque ella o tiene experiencia aún.

Finalmente, dejando de lado el tema del actor de La Fea Más Bella, volvió a responder a las criticas de sus fans, mencionando que ella trata de no tomarse las cosas a pecho ni personales, dado a que no saben todo lo que vive o hace, señalando que: "Acuérdate que en el celular hago una historia de cinco minutos, de tres minutos, entonces no me ven 24/7, pero pues estoy muy agradecida con toda esa gente".

Fuente: Tribuna del Yaqui