Exprometida de Octavio Ocaña le da nueva oportunidad al amor; la hermana del actor reacciona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace casi 2 años el mundo de la farándula estaba impresionado, puesto el actor de Vecinos, Octavio Ocaña acababa de anunciar su compromiso con una joven madre soltera, identificada como Nerea Godínez. Según los planes de la pareja, ambos estaban pensando en casarse para el mes de enero del 2022, incluso, el famoso pelirrojo fue a pedir la mano de su novia en un restaurante. Lamentablemente, la vida tuvo otros planes para ambos.

Como todos sabrán, el 29 de octubre, Octavio perdió la vida durante una persecución policíaca en la autopista de Chamapa-Lechería, en las cercanías de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, por lo que los planes de boda no pudieron concretarse. Por su parte, Nerea fue duramente criticada por la gente en Internet, quienes incluso la llegaron a acusar de estar coludida en la muerte del actor; sin embargo, Godínez fue defendida por la familia Pérez Ocaña y hasta se le vio unirse con las hermanas del famoso para ir a las marchas y hacer un nicho a su nombre, en el lugar que falleció.

Aunque la relación de Nerea con los Pérez Ocaña parecía fuerte, fue con el avanzar del año 2023 que se les dejó de ver juntos, por su parte, Godínez comenzó a dedicarse de lleno al gimnasio y a sus proyectos personales, incluso abrió un perfil de Only Fans, donde suele publicar contenido; mientras que la familia del histrión continuó buscando justicia a su temprana muerte; pero las cosas dieron un giro inesperado durante la jornada de este viernes, 25 de agosto.

Como algunos de los seguidores de Nerea habrán notado, la joven cada vez lucía más contenta e incluso en sus últimas fotografías se le vio ir a Six Flags, en ellas mencionaba que había vuelto a sentirse como una "niña", ¿el motivo? La influencer había decidido abrir su corazón nuevamente al amor, motivo por el que fue fuertemente criticada por varios de sus detractores, quienes argumentaban que el luto le había durado muy poco. Ante esto, Godínez se defendió declarando.

"¿Por qué les impresiona tanto que pueda seguir con mi vida? Nadie más que yo y mi círculo cercano sabe lo que sufrí y lo que pasé, desde el día 1 las personas que ahora se indignan me decían que continuara con mi vida, ¿quién las entiende? Pero equis yo decidí vivir y no solo existir, siempre dije que estaría con la persona que respetara mi pasado y la encontré, y lo más importante es que realmente me hace muy feliz, me hace querer vivir, conocer y disfrutar nuevamente, el que piense que eso está mal... yo le diría 'medícate, loco.'"

Créditos: Instagram @nerea.gogo

Como era de esperarse, dicha revelación provocó que las personas se dirigieran a Bertha Ocaña, hermana de Octavio, y quien presumiblemente tenía una buena relación con Nerea, a quien cuestionaron sobre la vida amorosa de su excuñada, de hecho, fue tal la presión que la hermana mayor del actor de Amor Letra Por Letra recibió que tuvo que lanzar un video vivo en su cuenta de Instagram para aclarar la situación.

"Me llegan y me llegan mensajes pidiendo que dé una explicación, pensé ¿por qué tengo que dar una explicación? No sé si les ha pasado que le dan su apoyo a una persona y de pronto sientes rechazo por parte de esta persona. Yo no estoy molesta ni indignada, ni me siento mal, ni mucho menos. Nere es una niña que tiene todo el derecho de rehacer su vida y lo único que ella merece por parte de todos nosotros y de ustedes es respeto. Yo lo pensé mucho para hacer este video porque no es un tema que a mí me incumba, pero sí es un tema que hay que aclarar."

Bertha continuó su video declarando que, aunque a comienzos de este año se les vio muy unidas, la realidad es que tanto Nerea y ella se habían alejado desde hacía bastante tiempo, ¿la razón? La pelirroja aclaró que, en determinado momento, notó que Godínez quería tomar distancia, algo que ella consideró comprensible porque ella siempre será el recuerdo de Octavio; también destacó que el duelo que ambas sienten es distinto, ya que, para Nerea, la persona que falleció fue su pareja, pero para los Pérez Ocaña había muerto uno de sus miembros, es decir, alguien que llevaba su sangre, por lo que ellos habrían sufrido más.

" Y si quiero aclararles una cosa y si siento que esto se tiene que aclarar, nunca en la vida va a ser igual un duelo de una pareja que de un familiar, que el de una persona que lleva tu sangre, que el de una persona que era tu hermano, que el de una persona que era tu hijo, jamás, ósea jamás y no digo que no exista un dolor, pero sin duda alguna la vida pasa y la vida sigue. Para mí la vida ha seguido de una manera muy diferente, a mí me sigue costando a hasta la fecha que no me entré una llamada de mi hermano, no ver a mi hermano, saber que ya no está mi hermano. Osea el saber que mi hermano me hace falta en mi vida, sin duda alguna, pero nunca va a ser lo mismo que se vaya un hermano que una pareja, como hayan sido las cosas", declaró la pelirroja.

Fuentes: Tribuna