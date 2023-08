Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda que Taylor Swift es, hoy por hoy, una de las cantantes más reconocidas de la industria de la música, al grado en el que, algunas fuentes, han llegado a mencionar que Madonna la ve como una digna rival, motivo por el que decidió someterse a una cirugía plástica y por el que se ha sobre esforzado para que su gira mundial salga a pedir de boca. Por otro lado, la exnovia de Joe Jonas ha sabido cultivar una fuerte comunidad de fanáticos gracias a sus profundas líricas.

Como es bien sabido, el pasado jueves, 24 de agosto, Taylor logró tener una exitosa presentación en el Foro Sol, en la Ciudad de México, sin embargo, esto provocó que algunos detractores de la cantante de Shake it off, Cruel Summer y Bad Blood recordaran algunas polémicas que envuelven a Swift con respecto a su relación con la República y es que, según se dice, la famosa no gusta especialmente del país vecino de Estados Unidos.

Es posible que todo haya comenzado en el año 2015, cuando Taylor fue acusada abiertamente de racismo por su videoclip Wildest Dreams, por otro lado, se rumorea que la famosa habría tomado la decisión de regresar a Estados Unidos todos los días después de sus shows en México, lo cual a primera instancia podría parecer algo radical, caro y hasta cierto punto, dañino para el medio ambiente.

Es en medio de toda esta polémica que la grafóloga de Hoy, Maryfer Centeno decidió analizar la letra de Swift mediante una carta que envió a un fan en el año 2019, donde buscó revelar cuál era la verdadera personalidad de la exnovia de Taylor Lautner. Lo primero que la experta en el lenguaje corporal notó es que la inclinación de la letra va hacia el lado izquierdo, lo que denota que la intérprete es "nostálgica y está orgullosa de sus raíces".

Según Maryfer, Taylor Swift es perfectamente consciente "de dónde viene" y se siente "orgullosa" de todo lo "que ha construido". Por otro lado, Centeno aprovechó la ocasión para derrumbar una creencia que muchos de los detractores de Swift tienen, ya que, la letra de la cantante demuestra que es una persona "generosa", esto lo descubrió porque tiene rasgos anchos, asimismo, la cantante suele dejarse llevar por sus emociones, esto gracias a que es "intuitiva".

Maryfer también descubrió que, en la carta, Taylor incluyó el nombre del fan, lo que significa que suele ser respetuosa y le da el lugar a la gente que le responde. Swift también se aseguró de firmar con su nombre, lo que denotaría que es una persona comprometida con los demás. En resumen, Centeno descifró que la cantante es generosa, comprometida y nostálgica por tener un pasado amoroso complicado. Sin embargo, no pudo deducir si la intérprete odia o no a México.

Fuentes: Tribuna