Galilea Montijo estalla en 'Hoy' y le hace el feo a Luis Miguel por romance con su comadre

Ciudad de México.- Durante la mañana de este viernes 25 de agosto la presentadora mexicana Galilea Montijo demostró una vez más que no tiene pelos en la lengua para decir las cosas y frente a las cámaras del programa Hoy lanzó un contundente mensaje en contra de Luis Miguel. Resulta que la guapa famosa de 50 años confesó que está en desacuerdo con la relación amorosa que tienen el cantante y Paloma Cuevas, pues eran compadres.

Como se sabe, el llamado 'Sol de México' no ha dejado de causar furor durante las últimas semanas pues todos están aplaudiendo su regreso a los escenarios, sobre todo porque tiene un aspecto inmejorable y, como en muy pocas ocasiones, se ha mostrado muy cercano al público que asiste a sus shows. Esta mañana en el matutino de Televisa, los conductores aplaudieron su cálida actitud con sus fans, pero salió a relucir un polémico detalle que generó debate.

Resulta que Raúl Araiza insinuó que este cambió puede ser fruto de la relación del cantante con Paloma Cuevas, pero de inmediato Galilea Montijo confesó no estar muy de acuerdo con ese romance: "Ahorita está enamorado que eso se ve que le hace bien, se me hace que es buena mujer esta señora Paloma y lo pone en orden porque necesitamos que nos pongan en orden", expresó el conductor apodado como 'El Negro'.

Sin embargo, la originaria de Guadalajara, Jalisco, interrumpió los comentarios y señaló que le parecía totalmente desagradable que 'Luismi' ande con la comadre: "¡Ay!, no sé chicos, dirán 'ay, está de cuando acá me salió tan estirada', yo creo que hay códigos en la vida, y con los compadres… no, o sea, yo creo. Una cosa es que le haga bien, y la vida te junta con alguien que tú nunca pensaste, pero…", dijo en tono serio.

Posteriormente, Andrea Legarreta tomó la palabra y dejó entrever que estaba de acuerdo con la opinión de la tapatía, por lo que expuso la siguiente reflexión: "Yo tenía un amigo que decía 'las mujeres o las exmujeres de mis amigos, tienen… (miembro), o sea, está el mundo lleno de mujeres, lleno de hombres". Antes de cerrar el tema, Montijo quiso aliviar los comentarios que hizo en contra del intérprete de Será que no me amas.

'La Gali' dijo que no estaba criticando a Luis Miguel por su relación sentimental con la diseñadora española, e incluso bromeó con respecto a que ella no se negaría a tener un romance con él: "No estoy criticando, ni juzgando, ni nada, nada más es mi humilde opinión… Tantas mujeres Luis Miguel que estamos divorciadas en la vida… no sé… y se le ocurre la comadre", concluyó la presentadora con una sonrisa.

