Santiago de Chile.- De nueva cuenta el famoso y muy reconocido cantante, Luis Miguel, está acaparando las miradas del público al seguir en medio de polémicas, debido a que el denominado 'Sol de México muy pronto podría enfrentar demanda por parte del público chileno, dado a que tras sus dos últimos conciertos en chile se han mostrado muy decepcionado por haber hecho esto en sus shows.

El famoso intérprete de Suave ya tiene poco más de un mes sobre los escenarios, sin duda uno de los regresos más esperados por el público, dado a que tenía años fuera de los espectáculos debido a un problema con su oído, sin embargo, este triunfal retorno a su carrera, se ha visto empañado por las polémicas en las que se ha visto envuelta desde el primer momento en que comenzó su gira en Argentina.

Primeramente comenzó a señalarse que el denominado 'Sol de México' no era el que estaba subiendo al escenario, sino que eran unos dobles que él tenía para no tener que presentarse, y más recientemente el tema de que podría cancelar su gira sin haber cumplido con la mitad de los solicitado, debido a que su estado de salud no se encuentra al 100 por ciento y está en un tratamiento de corticoides que son los que le permiten no perder la voz y poder cantar.

Pero al parecer, ahora el padre de Michelle Salas podría estar enfrentando una demanda en Chile por el motivo de su salud, dado a que los miles de asistentes al concierto han expresado su completo descontento y la insatisfacción ante sus presentaciones, lo que se dice va a ser tomado por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), la cual es la agencia del Estado de Chile encargada de velar por la protección de los derechos de los consumidores.

Esto fue señalado por Chisme No Like, pues dentro de su programa aclararon que si el público sigue incrementando sus comentarios de descontento ellos podrían intervenir, señalando que: "El Sernac es el Servicio Nacional del Consumidor en Chile, el cual cuando alguna persona que compra alguna entrada para ver a un artista y no está conforme con el show, ellos pueden oficiar y presentar los reclamos correspondientes a este servicio".

Y aunque aún nada es seguro con este hecho, los rumores crecen, dado a que en los comentarios en Twitter y redes sociales se pueden ver puntos muy específicos del estilo de canto, como el hecho de que las notas altas son un sello en su voz y ahora las había estado evitando, resaltando comentarios como que: "La banda impecable, pero Luis Miguel ni al 50 por ciento… claramente enfermo, con ataques de tos, cantando todo abajo o de frentón no cantando las partes más agudas (casi todos los coros)… en mi humilde opinión, debió haber pospuesto el concierto".

