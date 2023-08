Poncho Herrera no se guarda nada y le manda tremendo recadito a RBD previo a la gira

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace ya varios meses de dio a conocer que los integrantes de RBD tenían planeado regresar a los escenarios después de casi 18 años de su ausencia en el mundo de la música, lo que causó gran revuelo entre sus eternos seguidores, mismos que permanecieron fieles después de que la agrupación se reuniera para dar un espectáculo virtual durante el periodo de la pandemia.

Lamentablemente, muchos de los fanáticos se sintieron un tanto decepcionados luego de saber que no toda la agrupación regresaría, puesto Poncho Herrera, quien fungía como pareja de Anahí en el melodrama Rebelde, anunció que no regresaría con RBD puesto su apretada agenda se lo impedía, aunque en el camino surgieron rumores de que la verdadera razón por la que el actor de ¡Viva México! No se uniría al reencuentro era porque no le habían llegado al precio.

Pese a esta ola de especulaciones, los integrantes de RBD desmintieron todo a través de un comunicado señalando que lo que se había dicho en contra de Herrera era difamaciones. Asimismo, Christian Chávez llegó a declarar para una entrevista que Poncho siempre demostró más pasión por la actuación que por la música, por lo que no lo culpaban por declinar la invitación para volver a la banda.

Fotografía de RBD

Poncho Herrera le envía un mensaje a RBD

Se dice que no hay fecha que no se cumpla y plazo que no llegué, puesto este viernes, 25 de agosto, dará comienzo la gira de RBD en El Paso, Texas, en Estados Unidos; y parece ser que Poncho Herrera no es indiferente a esto, por lo que el día de hoy sorprendió a sus fans tras dedicarle un mensaje a sus excompañeros a través de la red social X (anteriormente conocida como Twitter), en la que les deseó lo mejor a todos y cada uno de ellos.

"¡Éxito en el tour, fuerte abrazo y lo mejor siempre! Anahí, Dulce María, Christopher Uckerman, Christian Chávez y Maite Perroni", escribió el actor.

Pese a que Poncho se dedicó a etiquetar a todos sus excompañeros, la realidad es que la única en contestar fue Dulce María, quien se limitó a escribir un: "¡Gracias! Igualmente para ti". Por su parte, los integrantes de RBD se han dedicado a promocionar el evento que se llevará acabo esta noche, tal es el caso de la intérprete de 'Roberta', quien se mostró abiertamente nerviosa a través de X.

Cabe señalar que la gira de RBD tendrá parte en Estados Unidos, pero también recorrerá varias partes de Latinoamérica, principalmente en los países donde la novela tuvo gran éxito como es el caso de Brasil y obviamente México, nación en la que el tour pretende tener su cierre con broche de oro. Según se sabe, los conciertos habrían agotado sus localidades prácticamente en cada uno de los lugares en los que se iban a presentar.

Fuentes: Tribuna