Se volvió mujer: Tras 22 años en Televisa, conducctor se une a Chapoy en TV Azteca

Ciudad de México.- Un reconocido conductor y actor, quien desde 2015 renunció a sus proyectos en Televisa y se fue a trabajar a Estados Unidos, dio un duro golpe a la empresa ya que hace algunas horas reapareció en TV Azteca como invitado especial del programa Ventaneando. Se trata del famoso Omar Chaparro, quien apareció en la emisión liderada por Pati Chapoy para presumir su nueva gira de shows que está por arrancar en México.

El originario del estado de Chihuahua, quien el año pasado bajó 14 kilos para un proyecto y dejó en shock, comenzó su carrera en la empresa de San Ángel con programas de comedia como Los Visitors y Black & White, pero sin duda alguna su proyecto más icónico es la desaparecida emisión Sabadazo que condujo al lado de Laura G y Cecilia Galliano. En este proyecto, Omar sintió que era la 'botarga' ya que se disfrazó de diferentes personajes, hasta el punto en que se transformó en mujer.

En diversas ocasiones el también cantante mencionó que se cansó de ser el 'payaso' de la televisión y por ello decidió renunciar a su contrato de exclusividad para probar suerte en Hollywood: "Había una voz que me decía 'estás ganando mucho dinero pero no estás feliz', mi niño interior quería más", le dijo a Yordi Rosado. Aunque sí logró realizar varios proyectos en el extranjero, hace unos años Chaparro volvió a Televisa como conductor de ¿Quién es la máscara?.

Elenco de 'Sabadazo'

No obstante, el famoso chihuahuense ya no es exclusivo de la empresa de Emilio Azcárraga y por ello ha podido aparecer en varias emisiones del canal Azteca Uno, como hace algunas horas apareció en el programa Ventaneando de Pati Chapoy. El famoso de 48 años llegó a esta emisión para compartir con el público todos los pormenores de su espectáculo Soy Omar Chaparro, donde volverá a interpretar a sus personajes 'Pamela Juanjo' y 'La Yuyis'.

Es el mejor show de mi vida", aseguró.

Omar explicó que dentro de estas funciones habrá stand up, música, pláticas, entre otras actividades, y dijo que este proyecto marcará un antes y después en su vida: "Estoy feliz, muy emocionado, los escritores me dijeron es imposible, pero mi esposa me ayudó y nació este show". Asimismo, promocionó su próxima serie de Netflix Las viudas de los jueves donde tendrá una escena en poca ropa: "Si quieren ver algo muy padre, véanla".

