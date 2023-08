Shock en la música: Tras ser señalado por abuso, R. Kelly deberá indemnizar a sus víctimas

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado mes de febrero del presente año, el cantante de R&B, R. Kelly de 56 años de edad, fue sentenciado a pasar 30 años tras las rejas luego de haber sido declarado culpable por el delito de pornografía infantil y seducción; sin embargo el caso no quedaría con únicamente dictarle condena ya que recientemente se informó que tanto el artista como la disquera deberán pagar más de medio millón de dólares por concepto de indemnización a las víctimas del famoso.

Cabe destacar que al momento de haber sido sentenciado, el intérprete de temas como I Belive I can Fly, Trapped in the closet o I Wish, existió en que no perdería la esperanza de recuperar su libertad especialmente porque se hizo énfasis en que sería elegible para ser liberado cuando cumpliera 80 años. A pesar de lo anterior, los fiscales describieron al cantante como un depredador sexual en serie y por ello ahora está obligado a pagar a sus víctimas con las regalías de sus canciones.

Fuentes oficiales aseguraron que tanto el cantante como Universal Music Group están obligados a pagar más de medio millón de dólares derivadas de las regalías del famoso las cuales servirán para indemnizar a las víctimas de abuso sexual. Fiscales federales ubicados en Brooklyn, en el estado de Nueva York, determinaron que esa sería la cantidad que se debería cubrir de manera inmediata con el objetivo de restitución de sus víctimas, así como de las multas penales.

Foto: Twitter

Tras esta decisión la jueza del distrito estadounidense, Ann Donnelly, procedió a firmar una orden en donde se exigía que la disquera debería entregar el pago con el fin también de cubrir el concepto de las multas generadas por el rapero valiéndose de un acuerdo con apego a la Ley Bloomberg. Antes de tomarse esta decisión por parte de autoridades estadounidenses había trascendido que, Robert Sylvester Kelly, nombre real del cantante había sido ordenado a cubrir un pago de 28 mil dólares con el objetivo de cubrir las multas que tampoco había pagado.

La fortuna del cantante también podría terminarse debido a que fiscales federales ubicados en Chicago han mencionado que el artista tiene una deuda que asciende a los 42 mil dólares en multas por lo cual podrían también intentar cobrar estos recursos. R. Kelly, fue declarado culpable hace dos años por los delitos antes mencionados pero recientemente se conoció la condena que deberá cubrir y ahora se sabe cuál es la cantidad de dinero que deberá desembolsar con el objetivo de resarcir el daño.

Foto: Twitter

En abril del presente año, se informó que el rapero había sido trasladado de un centro correccional ubicado en Chicago a una prisión de mediana seguridad con sede en Carolina del Norte. Ese aquella cuenta con una condena y una multa el cantante ha negado las acusaciones e incluso se sugirió que por su raza es que era acusado más cuando el repartidas ocasiones ha hecho énfasis en las dificultades que tuvo para salir de la pobreza.

Fuente: Tribuna