Ciudad de México.- La famosa actriz y muy reconocido presentadora, Isis Serrath, de nueva cuenta habría ido en contra del famoso y polémico actor regiomontano, Poncho de Nigris, debido a que en sus redes sociales compartió un mensaje en el que lo llamaría cobarde y también exhibió fotos de cómo le rogaba por los DM, dejando en completo shock a todo Televisa que han criticado al presentador.

Como se sabe, Serrath estalló en contra de Poncho y lo tachó de ser infiel poco antes de que saliera de La Casa de los Famosos México, pues cuando este criticó el aspecto de su nariz y afirmó no conocerla, esta no dudó en salir a defenderse y expuso sus mentiras declarando que tenía mensajes comprometedores de él hacía ella que no exponía por respeto a su esposa, Marcela Mistral, la cual dijo que solo se quería colgar de su fama.

Ante este hecho y ver el apoyo de Marcela a De Nigris, la exparticipante de Enamorándonos comenzó a emplear las redes sociales para poco a poco ir exponiendo que el polémico regiomontano sí la conocía bien y que en más de una ocasión le envió mensajes, entre los que se encontraban fotos y videos, que ella sigue manteniendo ocultos para el público, pues ella solo quiere que vean que no se está colgando de nada y que sí tiene pruebas.

Y aunque después de todo esto no hay dudas de que Poncho sí fue muy insistente con Serrath, la también actriz una vez más volvió a emplear su cuenta de Twitter para seguir exponiendo al cantante, dado a que compartió otra imagen con el mensaje: "La intensidad a todo lo que da", dado a que en esa imagen se puede ver como él en más de cuatro ocasiones le envía mensajes para invitarla a salir, unos que ella no respondió.

Pero eso no fue todo, pues la exparticipante de Survivor México poco después compartió una reflexión que se dice podría ser contra Poncho, dado a que en esta declaró que: "Quien no se atreve a dar la cara es porque sabe o intuye que ha hecho algo reprobable. Además, de alguna manera es consciente de que los medios que ha utilizado no están justificados por el fin que pretendía", dando a entender que por eso no se ha defendido el actor.

Para cerrar con broche de oro estas declaraciones, Serrarth terminó de hundir al intérprete de La Cobra diciendo que: "Así, las razones que tuvo para actuar de una forma negativa no son válidas. Carecen de peso, de lógica, de honestidad o de consideración hacia el otro. Hay consciencia respecto a lo negativo del acto y a su motivación", recibiendo varios comentarios en el que afirman que tiene razón.

Fuente: Tribuna del Yaqui