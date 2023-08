Susana Zabaleta expone traición de Jorge Salinas y Lucero; afirman la vetaron de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de novelas y muy talentosa soprano, Susana Zabaleta, recientemente volvió a exponer una traición que fue muy dolorosa para ella, por parte del reconocido y muy polémico galán de melodramas, Jorge Salinas, y también de la querida actriz y reconocida cantante, Lucero, afirmando que por este motivo ella fue vetada de Televisa por varios años, teniendo que retirarse de la actuación una temporada.

Fue en el año del 2000 cuando Susana en la empresa de San Ángel se convirtió en la antagonista de la novela Mi Destino Eres Tu, en el que compartió créditos al lado de Salinas, de la mencionada cantante anteriormente y del también famoso y querido actor de melodramas, Jaime Camil, la cual estaba bajo la producción de la exitosa y querida productora, Carla Estrada, y misma en la que estuvo 180 episodios en coma.

Y ahora, durante una entrevista que Zabaleta tuvo con la famosa actriz, presentadora y querida cantante, Isabel Lascuraín, retomó la polémica que ella vivió por ese melodrama, pues afirmó que la tuvieron en coma debido a que fue vetada, dado a que Estrada la acusó de haber dicho en los sets de grabaciones la frase "pin.... Carla", aprovechando para aclarar una vez más lo que se dijo en ese momento.

Susana Zabaleta. Internet

Esto pues la intérprete de Macumba, relató que durante las grabaciones a ella le tocaba hacer una escena con Salinas en la que se estaba muriendo, por lo que de broma le dijo ya "llegó tu pin... karma", hecho que dice que lo tergiversaron y declararon que había ofendido a la productora, quién llegó molesta a reclamarle diciendo: "'ya te oí' y yo: '¿De qué?', 'Que dijiste pin... Carla'", afirmando que cuando trató de defenderse no tuvo apoyo de sus colegas.

Según lo narrado por la soprano, volteó hacía Salinas y le dijo: "¿Verdad que te dije 'que soy tu pin.. karma?", pero que este respondió con un no sé, y lo mismo sucedió con Lucero, por lo que poco después fue contactada por Bernardo Gómez, que es vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa, y la vetaron, remarcando que: "No me despidieron, me tuvieron 180 capítulos en coma, eso estuvo padre porque cobraba".

Finalmente quiso dejar en claro que logró dejar de lado los malos entendidos con Jorge y trabajar con él en la segunda parte de la tan afamada película, Sexo, Pudor y Lágrimas, pero no pasa lo mismo con la intérprete de Electricidad, e incluso ante la cámara le mando en contundente mensaje de que: "Hija de la chin…, por eso no me caes bien", riendo ante la ironía de la vida en ese momento.

Susana con Lucero, Jorge y Jaime. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui