Ciudad de México.- Si bien, hubo una gran cantidad de gente que se mostró empática con la muerte de 'Fiona' y el genuino dolor que Eugenio Derbez llegó a manifestar, la realidad es que también hubo una gran cantidad de personas que criticaron al actor de CODA porque en diversas ocasiones llegó a manifestar que veía a la bulldog ingles como a una más de sus hijos, lo que no fue visto con buenos ojos por parte de las personas de Internet, quienes lo juzgaron por no haber pasado tiempo con sus primeros tres descendientes.

De manera sorpresiva, la muerte de 'Fiona' ocurrió precisamente cuando Vadhir Derbez, hijo del comediante de Familia P. Luche se encontraba promocionando su nuevo sencillo, Morrito, el cual aborda las dificultades a las que se enfrenta un menor que creció sin la compañía de su padre, por lo que es natural que la gente haya tomado esto como una indirecta del actor de Cómo si fuera la primera vez hacia Eugenio.

Recientemente, el hermano de Aislinn Derbez se presentó a promocionar su nuevo tema en el programa Ventaneando, donde fue cuestionado sobre si dicho tema fue escrito para el actor de No se aceptan devoluciones, sobretodo porque Eugenio llegó a manifestar que se ha llegado a sentir culpable por no haber pasado tiempo con sus hijos mayores, error que trata de corregir con Aitana, su hija menor.

Ante esto, Vadhir negó que la canción tuviera alguna indirecta hacia su padre, aunque sí resaltó que es consciente de que Eugenio no estuvo tanto como hubiera querida, sí respetaba el hecho de que el comediante fuera consciente de los errores que llegó a cometer en el pasado y felicitó la empatía que su padre ha llegado a mostrar, al grado en el que decidió cambiar su forma de ser para con la pequeña Aitana.

"No he querido que el mensaje se vaya mucho hacia Vadhir contra su papá o algo así porque cero va por ahí, yo estoy consciente y estoy tan bendecido de que mi papá tenga esta consciencia y esta empatía de decir ‘ah, wow, me doy cuenta de lo que hice y lo que pasó’, y está intentando hacer esos cambios y estar y todo eso. Y él también hizo en su momento lo mejor que pudo con las herramientas que tuvo y por eso está donde está."

Por otro lado, Vadhir dejó entrever que era consciente de que el comediante de XHDRBZ llegó a cometer varios errores en la crianza de él y sus hermanos, pero resaltó que es un tema que ambos ya platicaron y trabajaron como era debido, por lo que a estas alturas gozan de tener una excelente relación: "No necesariamente de no estar en la misma casa, pero siento que hubo muchos momentos donde me hubiera gustado que estuviera y cositas así, yo lo he platicado con él y eso ha sido un proceso como muy nuestro."

Asimismo, Vadhir se encargó de defender a su progenitor dejando en claro que gracias a que trabaja en los medio de comunicación comprende perfectamente lo que significa tener una agenda apretada, por lo que, de alguna manera, puede ponerse en los zapatos de su padre y entender el por qué él no estuvo con él y sus hermanos cuando apenas eran unos niños pequeños, cosa quiso incluir en su canción.

"También soy muy empático, no era un resentimiento de decir ‘no puedo verlo a la cara porque…’, no al contrario, porque lo entiendo, y yo ahorita que estoy en este trabajo desde hace muchos años entiendo lo demandante que es, entiendo todo eso, es más, el mensaje de esta canción al final de cuentas, que es lo que quiero que la gente se lleve es como revisitar estar heridas y está manera de llevar la relación y tanto de los padres con los hijos, saberse escuchar de una mejor manera."

Fuentes: Tribuna