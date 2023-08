¿Y luego? Tunden en redes a Mar de Regil por abandonar antes el concierto de Taylor Swift

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De lo que todo el mundo habla desde hace varias horas es el concierto de la cantante estadounidense Taylor Swift, pues la noche del 24 de agosto se presentó por primera vez en la CDMX abarrotando el Foro Sol. Miles de 'Swifties' disfrutaron de más de tres horas de concierto, al tiempo que hubo otras que manifestaron su pesar por no haber sido parte del denominado 'The Eras Tour', evento que al parecer la Influencer Mar de Regil no supo valorar pues presumido que fue al evento e incluso, lo dejó mucho antes.

La hija de la actriz Bárbara de Regil presumió a través de las redes sociales ser una de las asistentes al esperado concierto de la intérprete de Cruel Summer o Love Story, evento al que incluso estuvo con algunas de sus amigas más cercanas. La hija de 'Rosario Tijeras', disfrutó de veros de sus temas favoritos y hasta parece que participó en el intercambio de las friendship braceletes; pero quizá nuera tan fan pues luego dijo que se había salido antes por este motivo.

A través de sus historias de Instagram, Mar de Regil informó a sus seguidores que ella había abandonado el recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco debido a que no se sentía muy bien de salud. Cabe destacar que la empresa Ocesa, encargada de la logística del evento, había remarcado días antes que las puertas del inmueble se abrirían en punto de las 16:00 horas con el objetivo de qué todos los fanáticos tuvieran el tiempo necesario para recorrer el lugar y sobre todo, los que tenían un paquete VIP pudieran recoger el mismo.

Hasta este momento, no se sabe el horario exacto en el que la hija de Bárbara de Regil arribó al inmueble pero si hizo énfasis en que se había salido mucho antes de que terminara, desatando así polémica, pues varios de los fanáticos se quedaron sin la posibilidad de tener un boleto, mismo que ella no había valorado pues resaltó le dolía mucho la cabeza como para seguir disfrutando de los éxitos que han consagrado a Taylor Swift como una de las cantantes más trascendentes a nivel internacional.

Bueno, gente, ya me voy del concierto de Taylor Swift, no lo terminé, no me quedé hasta el final. No sé si es la colita de caballo o qué pasa, pero me duele la cabeza. Ya me quiero ir a descansar, ya vine un ratito y ya me retiro", dijo.

Internautas hicieron énfasis en que Mar de Regil únicamente estuvo en el concierto una hora de las tres hay que duró la primera de cuatro presentaciones que Taylor Swift dará en la capital mexicana. Por este hecho se dividieron opiniones ya que hubo algunos que defendieron a la Influencer al tiempo que otros lamentaron que no aprovechará la oportunidad que otros no habían tenido al quedarse fuera de la adquisición de uno de los boletos para el 'The Eras Tour'.

Literal Mar de Regil es odiosa a más no poder, es de esas tipas que hacen cosas solo porque todos las hacen" o "La Mar de Regil pago su boleto y ella puede decidir si se va a los 15 minutos si quiere por la razón que quiera dejen vivir chinga… ma…", se lee en redes.

Esta no es la primera vez que Mar de Regil se ve envuelta en polémica pues basta recordar que hace apenas unas semanas la venta de las pinturas que ella realiza la mantuvo en tendencia debido a que internautas aseguraron que además de estar mal hechas, eran una copia de la plataforma Pinterest y ella buscaba ofertar cada una en al menos 10 mil pesos, más gastos de envío. Bárbara de Regil salió a defenderla pero hasta este momento no ha dicho nada sobre la polémica que hay en torno al concierto de Taylor Swift.

