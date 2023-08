Alarma en Televisa: Diana Bracho sufre brutal caída en novela; le dan 10 puntadas en rostro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida primera actriz de Televisa, quien cuenta con más de cinco décadas de carrera, alarmó a todos sus admiradores y fans debido a que informó que había sufrido una brutal caída mientras graba su más reciente telenovela, la cual la dejó con una gran cicatriz en el rostro. Se trata de la querida Diana Bracho, quien se sinceró durante su más reciente entrevista con el reportero Ernesto Buitrón.

La estrella de los melodramas, quien hizo su debut en San Ángel cuando participó en Mi primer amor (1973), platicó que luego de culminar las grabaciones de la novela Eternamente Amándonos se tomará unos días para descansar ya que recientemente fue operada de los ojos, cirugía que salió perfecta y ahora volvió a mirar muy bien: "Ahorita a descansar, me acabo de operar de cataratas, se los recomiendo a todos los de mi edad, volver a ver bien es fantástico".

Sobre temas de salud, doña Diana explicó que su cuerpo comienza a experimentar cambios propios de la edad y resaltó que las largas jornadas de trabajo que tiene en las novelas le cobran factura: "Tengo problemillas, tiene mucho qué ver con lo emocional, 12 horas de trabajo diarias por 8 meses a mi edad, 78 años, ya no es cosa fácil, es un desgaste natural del cuerpo, pero me estoy recuperando, me agarro de mis amigos para no caerme".

En ese sentido, la villana de telenovelas como Fuego en la sangre, Capricho y Rafaela contó que en su más reciente proyecto sufrió un fuerte accidente, ya que se cayó durante las grabaciones: "De repente me caigo, mira me caí, después de una locación, me caí como tabla, 10 puntadas me dieron en la frente", explicó Bracho mientras mostraba la cicatriz que le quedó a la altura de la cien.

Y añadió con humor: "Es mi orgullo esa cicatriz, es un gran recuerdo". Sobre si planea retirarse, la también estrella de cine y obras de teatro explicó que ella ama su trabajo y por ello no dejará de hacerlo: "Yo disfruto de la vida cuando trabajo, con mis amigos, siempre, no tengo ningún plan de retiro". No obstante, Diana relató que está consciente en que algún día tendrá que dejar de actuar porque su cuerpo o mente no se lo permitirán más.

Por lo pronto, aunque sea arrastrándome", dijo la primera actriz.

Además, Ernesto cuestionó a Diana sobre cómo le gustaría que el público la recuerde cuando ella se retire o muera y ella comentó: "Como alguien amoroso, como una amiga, como una buena compañera, como una persona respetuosa". En el pasado, Diana comentó que quería ser lo más responsable posible en cuanto a su fallecimiento, por lo cual pagó todo lo necesario para su funeral y dejó claro cómo quiere que se realice su despedida, además de que firmó su voluntad anticipada donde pide que la dejen morir en caso de que su vida dependa de un aparato o que la diagnostiquen con una enfermedad terminal.

