Así regresó Inés Gómez Mont a la prensa tras 2 años prófuga; esto dijo la conductora

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras haber estado prófuga de la justicia desde el 2021 por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, la polémica conductora de Televisa Inés Gómez Mont reaparece y hace un importante anuncio a los medios de comunicación. Resulta que la expresentadora del programa Ventaneando dio la cara pero no físicamente ni públicamente, sino a través de una persona muy cercana a ella.

Inés, quien al igual que su marido Víctor Manuel Álvarez Puga enfrenta un fuerte proceso legal con las autoridades mexicanas, sorprendió a todos sus fanáticos pues se pronunció ante la noticia de que ella sería la verdadera dueña de la casa de Miguel Bosé, donde recientemente el cantante español sufrió un asalto a mano armada. Incluso hubo quienes dijeron que la reconocida presentadora podría estar detrás de este millonario hurto.

Es por ello que hace algunas horas Gómez Mont volvió a acaparar los titulares del espectáculo ya que desmintió que a ella le pertenezca el domicilio antes mencionado. Después de que algunos rumores señalaran a la conductora como posible responsable del robo del inmueble ubicado en el fraccionamiento Rancho San Francisco, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que ella reapareció con intenciones de "limpiar su imagen".

Crédito: Instagram @inesgomezmont

De acuerdo con el comunicador, la exconductora de TV Azteca se puso en contacto con la productora del programa De Primera Mano para hablar sobre la denuncia que interpuso Miguel Bosé por robo en su morada: "Ella ya dijo que no", comentó Adolfo Infante en su canal de YouTube, a lo que su compañera Jessica Gil respondió sorprendida: "¿Quién dijo?", inmediatamente Gustavo replicó: "Inés Gómez Mont", pero Jessica no entendía y respondió: "¿En dónde dijo? ¿No anda prófuga?".

Sin embargo, el periodista dijo que Inés sí usaba teléfono y explicó que recientemente habló con su productora: "Se lo dijo a... habló con Laura Flores, la productora de De Primera Mano, ellas son amigas y le preguntó, ella dijo que no, que no es su casa... eso dijo ella, yo la verdad no conozco tanto, no sé tanto de eso, pero De primera mano, Inés Gómez dice que no es su casa", dijo Gustavo Adolfo Infante.

A su vez, Jessica puntualizó que Gómez Mont era una de las mejores amigas y comadre de Galilea Montijo, quien a su vez hizo una gran amistad con Miguel Bosé cuando trabajaron juntos en Pequeños Gigantes. "Pero Bosé tiene 10 años viviendo ahí (antes de conocer a Galilea) y los vecinos ni siquiera sabían que Miguel Bosé vive ahí, imagínate lo discreto que es", señaló Gustavo Adolfo Infante sobre el robo a Miguel Bosé.

Miguel Bosé fue víctima de asalto en su casa de CDMX

Fuente: Tribuna