Coco Levy revela que Danna Ponce le pidió dinero para terminar con la denuncia en su contra

Ciudad de México.- El hijo de Talina Fernández, Jorge 'Coco' Levy ha estado en medio de la polémica desde que en junio de 2022 fue acusado por la actriz Danna Ponce de haberla acosado y agredido sexualmente, voz a la que se sumaron otras chicas y terminó destituido de su puesto como productor de Videocine, además de que Televisa también decidió cortar lazos con él luego de décadas de haber trabajado para ellos.

Fue a principios de 2023 cuando de manera repentina la joven decidió dar marcha atrás al proceso legal, argumentando que lo hacía por tener paz mental y debido a que la justicia no iba a hacer mucho debido a que no habían tomado su caso como grave, aunque ahora salió a relucir una nueva versión que deja en mal a la actriz.

A través de una entrevista exclusiva para Ventaneando, el productor rompió el silencio y señaló que había llegado a un acuerdo con la denunciante para poner punto final al proceso legal y habría sido ella la que le habría pedido dinero a cambio, contrario a lo que muchos creían e insiste en su inocencia.

De igual modo, Coco recordó que su madre siempre lo defendió a capa y espada, además de que le lanzó un contundente mensaje a Ponce al asegurar que todo caería por su propio peso, por lo que reconoce que ella siempre estuvo confiada de la persona que educó y que no sería capaz de hacer algo así y a pesar de todo asegura que no le desea el mal a la joven actriz.

No obstante, confiesa que el escándalo cimbró tanto a su familia que terminó por fracturar su relación con su hija mayor, a quien describe como una "radical" por haber tomado la decisión de alejarse en cuanto se dio conocer la noticia, aunque reconoce que ya venían cargando otros problemas, espera que pronto puedan volver a retomar comunicación.

Una de mis hijas esta medio complicada conmigo, tiene una bronca conmigo y no me ha dejado hablar con ella, no está cerca de mí. Mi hija y su radicalismo, bueno no lo sé pero hay una fractura, estoy sólo y no hay momento que no lo extrañe", expresó el productor.