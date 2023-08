Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de su aparición en La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer cosechó una gran cantidad de fama y cariño por parte del público, por ello no es de extrañar que, de vez en cuando haga algunos videos en vivo para poder conectar más con sus seguidores; es en estos momentos cuando suelen aparecer diversas curiosidades de los famosos, tal y como le ocurrió al denominado 'Tata'.

En días recientes, Sergio Mayer sostuvo una conversación con el público, quienes le preguntaron sobre qué pensaba de la cantante estadounidense Elizabeth Woolridge Grant, mejor conocida como Lana del Rey, a lo que la expareja de Bárbara Mori no pudo contenerse y comenzó a contar una anécdota que tenía con la intérprete, a quien comenzó a admirar luego de irla a ver en concierto, aunque no se trató de el que tuvo en días recientes, sino en otro.

Según declaraciones del exdiputado, tanto él como Issabela Camil captaron la atención de Lana por no levantarse de sus asientos a cantar las canciones de la famosa. Según afirmaciones de Mayer, esto lo hicieron con la finalidad de evitar llamar la atención, pero la cosa no salió como esperaban, puesto Del Rey sí los notó, al ver esto, el actor de La fea más bella y su esposa se presentaron tras bambalinas tras el show y le pidieron disculpas. Asimismo, el exGaribiladi compartió que tiene un 'crush' con la supuesta bruja.

"Tengo un poquito de 'crush' con ella (Lana del Rey). (En el concierto) Yo no me podía parar y gritar porque me parecía que queríamos llamar la atención, entonces como yo no quería que me vieran, por eso me quedé sentado y ella se dio cuenta. Cuando pasamos ahí le ofrecimos una disculpa."

Dicha anécdota provocó que algunos de los internautas compararan la historia de Mayer con la de Lucía Méndez, quien supuestamente se echó un pleito con Madonna porque no se levantó de su asiento a bailar como los demás. El también modelo llegó a revelar que en otra ocasión tanto él como su esposa se encontraron con Lana del Rey, a quien terminó por regalarle el vestido de su esposa.

Supuestamente, en aquella ocasión, Sergio fue el encargado de traer a Lana, por lo que la vieron en un auditorio. En aquella ocasión Isabella traía puesto un vestido estilo vintage que dejó impactada a Del Rey, por lo que no pudo evitar halagarla por el outfit que llevaba puesto. Ante esto, Mayer le dijo a su pareja que le regalara el vestido a la cantante y aunque si accedió a hacerlo, esto trajo una fuerte discusión en la pareja.

"Me dice Sergio: 'Regálaselo'. Entonces yo así de cómo. Y el sí, regálaselo. Ella dice: 'No cómo, pero no se puede quitar aquí y él: 'No, mañana te lo manda' y me hizo mandarle el regalo'". Sergio continuó el relato: "Lo mandamos a la tintorería de emergencia y al otro día se lo llevé y se lo entregué. Le entregué el vestido de mi mujer, que después casi me cuelga porque era un vestido precioso y después creo que ella lo utilizó en un concierto."

La anécdota de Sergio Mayer despertó la emoción entre sus fans, quienes ignoraban que el finalista de La Casa de los Famosos México había traído a Lana del Rey en una ocasión anterior; mientras que otros más calificaron sus anécdotas dignas a las contadas por Martha Higareda en las que hacía mención que conocía a Ryan Gosling. Algunos más criticaron al famoso por quitarle su vestido a su esposa y dárselo a otra mujer.

