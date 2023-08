Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- No cabe duda de que el 'Canelo' Álvarez es uno de los deportistas más exitosos de México, motivo por el que ha ganado una gran fortuna a lo largo de estos años, con la que ha dado de qué hablar por las lujosas fiestas que tanto él, como su esposa, le organizan a sus hijas, tal y como ocurrió en fechas recientes cuando causaron furor por la celebración de XV años de una de sus princesas.

Si bien, el 'Canelo' ha procurado darle a sus hijas de todo y a manos llenas, la realidad es que no puede cuidarlas de perder a un ser querido, tal y como le pasó a Emily, su hija de 17 años, quien durante la jornada de este sábado, 26 de agosto, compartió una serie de fotografías de su caballo, de avanzada edad, el cual habría fallecido el día de hoy. Hecho que dejó a la adolescente con el corazón roto.

Emily compartió la noticia a través de su perfil en la red social de la cámara multicolor, en donde anexó un mensaje en el que dejó en claro lo duro que fue para ella despedirse de su gran amigo, 'Amilton', mismo que, según sus palabras habría sido un regalo que le fue dado desde hace bastante tiempo, motivo por el que ella le tenía gran afecto, además éste equino habría sido el que la ayudó a participar en diversas competencias de equitación.

"Mi 'Amilton', el tiempo no nos dejó demostrar todo lo que el futuro traía para nosotros. Mi viejito, fuiste el mejor regalo que me pudieron hacer, te extrañaré infinitamente. Te amo, descansa en paz mi campeón."

Y es que, para quien no conozca demasiado a Emily Álvarez, la realidad es que ella también es una gran deportista, aunque no se especializó en el mismo deporte que su padre (el box), ella siente una gran pasión por la equitación. De hecho, su cuenta de Instagram está llena de fotografías de ella participando en competencias y, en algunas de estas imágenes se puede apreciar a 'Amilton', con quien ella era muy unida.

Asimismo, la adolescente compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram, en algunas se pueden ver algunos videos de 'Amilton' y fotografías del caballo, los cuales están acompañados de mensajes en los que la joven muestra el gran sufrimiento que siente hoy día. En la primera se aprecia un retrato del caballo en su establo y se puede leer: "La estrella más bonita en el cielo eres tú, campeón". En otra imagen se lee: "No te imaginas la falta que le harás a este corazón. Nos dejas un gran vacío".

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas se manifestó en la sección de comentarios para darle su pésame a Emily y, aunque hasta el momento no se puede leer ningún mensaje del 'Canelo' sí se puede apreciar un 'like' en la mencionada publicación, por lo que es posible que ya haya hablado con su hija, aunque personalmente, lo que explicaría por qué no hizo mención al respecto en sus redes sociales.

