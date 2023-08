¿Luto en la música? Reportan muerte de 'El Pájaro Ortiz', exvocalista de Cuisillos; esto pasó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas horas el nombre del cantante Sergio 'El Pájaro' Ortiz comenzó a ponerse en tendencia a través de las redes sociales y medios de comunicación debido a que se reportó su supuesta muerte. Este famoso intérprete saltó a la fama como vocalista de la reconocida Banda Cuisillos, sin embargo, sus primeros pasos en el mundo artístico fueron a través del programa Código F.A.M.A. de Televisa.

Lastimosamente, Sergio no obtuvo el primer lugar en este exitoso concurso de canto ya que el ahora actor Jonathan Becerra obtuvo el primer lugar, pero lo que sí consiguió fue lanzar su primera canción, Mi Talismán, cuando apenas tenía 10 años. En esa mismo programa tuvo de compañero a Joss Favela, quien ahora es un reconocido cantautor de regional. 'El Pájaro' también logró obtener papeles secundarios en varias telenovelas. Asimismo, él asegura que participó en la primera generación de La Academia de TV Azteca, pero sus nombres no aparecen en los registros.

Sin embargo, ahora Ortiz no está siendo tendencia en medios y redes sociales por algo positivo pues resulta que consiguió que cientos de personas se le fueran en cima por difundir la falsa noticia de su muerte. Resulta que la tarde del viernes en su cuenta oficial de Facebook apareció una imagen suya junto a un moño negro, que indica el luto, y se le acompañó de un misterioso mensaje.

En el texto, que fue firmado por el equipo de trabajo de 'El Pájaro' Ortiz, indicaron que sería hasta este sábado cuando brindarían más información al respecto: "Querido público, amigos, medios de comunicación y gente del gremio musical, agradecemos mucho su apoyo, comprensión y respeto en estos momentos. El día de mañana (sábado 26 de agosto) se sabrán más detalles por este medio", escribieron, de acuerdo a información recogida por Infobae.

De inmediato el post donde se reportaba el supuesto fallecimiento de 'El Pájaro' se llenó de decenas de mensajes de amor y cariño para sus familiares, pues se trataba de una noticia que nadie esperaba. Lastimosamente momentos más tarde se comprobó que la información falsa y que fue usada por el cantante para darle promoción a su próximo sencillo Mi Funeral. De inmediato, cientos de internautas y famosos como 'La Chicuela' se le fueron encima por jugar con el tema de la muerte.

Ante las críticas y cancelación en redes, 'El Pájaro' no tuvo que dar de otra que dar la cara y en un video explicó que él estaba totalmente en contra de que se realizara esta publicación: "Me veo en la triste y penosa necesidad de aclarar esta situación que se salió totalmente de control". Ortiz asegura que una persona de su equipo fue quien hizo este posteo pese a que él no quería que subieran la foto y explicó: "Con eso no se juega y no se vale, estoy muy molesto... Quiero pedirles una gran y enorme disculpa", además de que adelantó que no estrenará la canción Mi Funeral.

