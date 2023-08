Meghan Markle generaría jugosas ganancias por una simple publicación en Instagram

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Cuando Meghan Markle se casó con el príncipe Harry, hace ya casi 5 años, Twitter se inundó con memes en los que aseguraban que la actual duquesa de Sussex no tendría que volver a trabajar, predicción que no terminó por cumplirse del todo, puesto apenas 2 años después, los royals abandonaron el seno de la familia real británica, porque supuestamente estaban recibiendo demasiada presión por parte de ellos y de la propia prensa.

Luego de esto, tanto Meghan como Harry firmaron contratos millonarios para la creación de contenido como podcast, el lanzamiento de un libro y la producción de su propia docuserie, así como también crearon su propia empresa llamada Archiewell, en honor a su hijo mayor. Tras ello surgieron rumores de que los duques detestaban trabajar, incluso fueron acusados por altos ejecutivos de Spotify de ser unos completos charlatanes porque no cumplieron con lo establecido con su contrato.

Tras esto, comenzaron a surgir especulaciones de que la pareja real asentada en Montecito, California, tendría fuertes problemas maritales, al grado en el que se encontraban a un paso del divorcio. Si bien, Meghan y Harry se encargaron de despejar dichas dudas, la realidad es que este tema de conversación terminó enfocado en la manera en la que la duquesa podría generar ingresos sin, necesariamente, pertenecer a la familia real británica.

Hace algunos meses Meghan Markle protagonizó tremendo escándalo con Spotify tras salir de la plataforma

Es bajo este contexto que este sábado, 26 de agosto, el asesor real Eric Schiffer declaró para el medio Daily Mail que Meghan Markle podría generar alrededor de 1 millón de dólares por realizar una simple publicación a través de Instagram y, para hacer mayor énfasis en su punto, utilizó como ejemplo a las Kardashian, quienes suelen cobrar dicha cantidad por promocionar alguna marca, por lo que creyó que el caso de la duquesa de Sussex podría ser similar.

"Esperaría que se convirtiera rápidamente en una de las cuentas más seguidas en Instagram. Tienes celebridades como las Kardashian que pueden cobrar 1 millón de dólares o más por una sola publicación promocionando un producto. No hay ninguna razón por la que Meghan no pueda ganar ese tipo de honorarios", declaró el asesor real.

Sin embargo, algunas fuentes cercanas a Meghan revelaron para el medio Page Six que la exactriz de Suits (La ley de los audaces, como fue nombrada en Latinoamérica) no pretende crear ninguna cuenta de Instagram, esto a pesar de que todo parece indicar que el usuario @megan le pertenece, el cual ya cuenta con más de 82 mil seguidores en la red social de la cámara multicolor.

Según una segunda fuente consultada por el medio de farándula estadounidense, la socialité de 42 años no pretende crearse ningún perfil de Instagram, por lo que no podría generar dinero con base en dicha idea, por más tentador que esto pueda llegar a sonar: "¿Cómo puede ganar dinero si ni siquiera tiene Instagram y no planea tener uno?". El informante reveló que la famosa únicamente trabajara con empresas que se alineen con sus políticas y creencias sociales.

