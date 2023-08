Nerea Gómez, ex de Octavio Ocaña, enfrenta las críticas tras iniciar una nueva relación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La fatídica muerte de Octavio Ocaña a finales de octubre de 2021, acaparó titulares por la situación en la que se dieron los hechos y mucho se habló de Nerea Gómez Godínez, quien fuera la prometida del actor, dado que tenían varios planes que quedaron frustrados y muchos comenzaron a opinar acerca de la relación que tenían, por lo que desde entonces tuvo que enfrentarse a los comentarios de odio.

De interesada y colgada de la fama algunos no la bajaban, aunque ella demostró que lo que tuvieron fue sincero, así que acudía a cada movilización acompañada de la familia que la adoptó como una hija, constantemente visitaba la capilla que hicieron en el lugar donde el famoso perdió la vida y le dedicaba desgarradores mensajes en los que demostraba lo mucho que le pesaba su ausencia.

Los fanáticos del intérprete de 'Benito Rivers' de la serie Una Familia de Diez, aplaudían sus gestos de amor, aunque también le recomendaban rehacer su vida por su bien y el de su hijo, dado que a sus escasos 27 años todavía le falta mucho camino por recorrer y por fin lo está haciendo, aunque esto le ha costado una ola de ataques.

Nerea Gómez presenta a su nuevo galán

La exprometida del actor, presumió desde su cuenta de Instagram a su nuevo galán de nombre Diego Alejandre, con quien se está dando una nueva oportunidad en el amor y se ha mostrado feliz con esta nueva etapa en su vida, aunque ahora ha tenido que enfrentarse a las críticas y comentarios malintencionados de quienes la juzgan por seguir adelante con su vida.

"¿Dónde quedó él nunca te olvidaré Octavio?", "Que rápido olvidaste a Octavio", "Lo bueno es que te ibas a quedar sola", "Se nota lo inmadura que eres", "Te hubieras esperado un poquito para no verte tan mal", "Ojalá que cuando termine con su novio no vuelva a postear cosas referentes a Octavio", "Olvida muy rápido", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Por esta razón, la joven decidió romper el silencio para defenderse de los reclamos, dejando en claro que seguirá adelante aunque no le guste a sus detractores: "¿Por qué les impresiona tanto que pueda seguir con mi vida? Nadie más que yo y mi círculo cercano sabe lo que sufrí y lo que pasé...", escribió.

Nerea Gómez no comprende la hipocresía de la gente, pues recuerda que desde que falleció Octavio Ocaña le pedían continuar con su vida y ahora se indignan porque lo está haciendo, aunque eso asegura no la va a detener: "Siempre dije que estaría con la persona que respetara mi pasado y la encontré y lo más importante es que realmente me hace muy feliz y me hace querer vivir, conocer y disfrutar nuevamente. Él que piense que eso está mal, le diría: 'Medícate loco'".

