"No cuajó": Exparticipantes de 'MasterChef Celebrity' critican la actual temporada

Ciudad de México.- MasterChef Celebrity se ha convertido en uno de los programas más populares de TV Azteca, pues a los televidentes les agradó la idea de ver a sus estrellas favoritas ponerse a prueba en la cocina y conocer una faceta diferente a la que muestran usualmente, así que este 2023 decidieron volver a consentir a su audiencia y exprimir el formato con una nueva temporada, aunque no les han dado los resultados esperados.

La producción decidió renovarse y darle un giro interesante a lo que venían presentando desde la primera edición, aunque al parecer fueron muy radicales, dado que sus números de rating han ido la baja y no se comparan con los resultados obtenidos anteriormente, razón por la que dos exconcursantes lanzaron una fuerte crítica en la que coinciden no tenían que haber movido ninguna de sus piezas.

Se trata del ganador, Ricardo Peralta y Mauricio Mancera, quienes a través de un video confesaron que no están siguiendo la transmisión del programa, pues confiesan que no terminó por atraparlos y no por falta de talento, sino por modificaciones que hicieron que le quitaron parte de la esencia de lo que es MasterChef.

Cuando un producto en la televisión funciona no le mueves ni los errores, le dejas absolutamente todo como estaba", expresó Mancera y 'La Loba' coincidió.

En esta ocasión, la conducción volvió a cambiar de batuta y la dejaron a manos de Claudi Lizaldi, mientras que el cambio más drástico fue el cambio en el panel de jueces, dejando de lado a la Chef Betty Vázquez, quien era la única que había estado presente en todas las transmisiones y se convirtió en todo un pilar del reality show, al igual que el Chef José Ramón Castillo, quien tampoco regresó.

Tenían un buen cast y todo para triunfar, pero decidieron modificar y mover piezas claves sin entender por qué, modificar la forma de presentar las declaraciones de los participantes y los resultados ahí están", comentó Mau.

El golpe que recibió TV Azteca de parte de la competencia con La Casa de los Famosos México fue rudo, razón por la que incluso se ha llegado a especular que pondrían a descansar el concurso culinario, al menos por algún tiempo en lo que logran reformular sus piezas para volver a conquistar al público, dado que a pesar de que el reality de Televisa llegó a su fin no han podido reponerse.

De acuerdo con la página de Twitter 'Produ', la cual se basa en datos otorgados por Nielsen IBOPE, la televisora de San Ángel mantuvo su rating superior por 300 mil televidentes respecto a los del Ajusco: "Las decisiones que tomaron los llevaron a dónde están y nimoderrimo, no cuajó", sentenció Ricardo Peralta.

