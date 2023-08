Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, el famoso y reconocido deportista, Agustín Fernández, recientemente decidió romper el silencio y hablar sobre supuestamente ser un mal tercio, así que con total sinceridad dejó completamente impactados a todos los espectadores de Televisa al revelar si es que sí besó en la boca a la famosa presentadora, Sofía Rivera Torres, en una fiesta de la televisora, ¿acaso sí le fue infiel a Eduardo Videgaray, su esposo?

Cómo se recordará, el pasado lunes 14 de agosto se realizó una fiesta para festejar a todos los exparticipantes, finalistas y a la ganadora de La Casa de los Famosos México y a Wendy Guevara, su gran ganadora y cumpleañera, organizada por la famosa actriz y muy reconocida presentadora, Galilea Montijo, por lo que después de tantos dimes y diretes entre ellos estando al interior, de nueva cuenta el Team 'Infierno' y el team ''Cielo' de reunieron para olvidarse de todo y pasar un buen rato.

Y como pasa en las grandes fiestas de las celebridades, el escándalo no pudo faltar, pues se dijo que supuestamente Sofía le habría puesto el cuerno a su esposo con el exparticipante de Guerreros 2020, quién es mejor amigo de Nicola Porcella, el cual ganó el segundo lugar del dicho reality, afirmando que durante toda la fiesta se habrían estado bese y bese sin ni siquiera importarles quien pudiera verlos.

Incluso en Twitter estuvo circulando un video en el que se puede ver a Raquel Bigorra cantando en la fiesta con varios de los extintegrantes del reality festejando, cuando de la nada señalan que al fondo se ve como Rivera Torres se acerca a Fernández y supuestamente lo besa, y aunque no se ve claramente esto porque incluso tapa la visibilidad Bigorra, muchos afirman que lo vieron claramente y que hasta por ese motivo Ferka estaba tan molesta.

Y ahora, la tarde del pasado viernes 25 de agosto, a casi dos semanas de esta fuerte polémica, Agustín fue abordado por Edén Dorantes, el cual no dudo en preguntarle si era verdad que le coqueteó a Sofía, a lo que esté rápidamente negó que él le haya coqueteado o que se le haya insinuado de alguna manera, siendo muy contundente al momento de afirmar que no pasado nada, absolutamente nada entre ellos dos en esa fiesta.

Finalmente, el exparticipante de Venga la Alegría, declaró que todo fue una mala imagen y que está todo tomado desde un mal ángulo, pero que si se fijaban bien podrían notar que no hay beso y que no hay coqueteo alguno, que solamente estaban hablando y por el fuerte volumen de la música se acercó a ella, pero nada más, siendo muy claro al decir que no hubo beso, que no hubo coqueteó y que todo fue un rumor por una simple mala imagen y nada más.

Fuente: Tribuna del Yaqui