'Survivor México': Las redes no perdonan a Ximena Duggan y así se burlan de su derrota

Ciudad de México.- Survivor México cerró la cuarta temporada con una emocionante final, donde los cuatro participantes que llegaron hasta la cumbre tuvieron que enfrentarse por última vez para buscar su lugar en la pelea por los dos millones de pesos, siendo Ximena Duggan la que no logró superar la prueba y se quedó acariciando esa posibilidad que tanto añoraba, mientras las redes sociales se mofaron de ella.

Sin duda, la experta en parkour ha sido una de las mejores representantes femeninas de este formato, no por nada obtuvo el segundo lugar en la primera edición y esta vez buscaba concretar su triunfo, aunque no lo logró y muchos creen que fue la responsable de que no sucediera por la forma en que llevó su juego e incluso hay quienes destacan que el karma fue el que la puso en su lugar

Entre los reproches que le hacen es la alianza que formó con Nahomi Mejía y la 'Santísima Trinidad', así como que haya hablado mal de Pablo Martí, a quien días antes de la final humilló asegurando que le tenía miedo, así como un sinfín de insultos entre los que destacó que se la iba a "p…lar" en la final e iba a disfrutar verlo derrotado, lo cual sucedió totalmente al revés y ni si quiera pudo clasificar.

Me encanta ver que te estás cag…ndo de miedo, porque Aranza y yo vamos a estar contigo y te la vas a p…lar. Yo llegue primero que tú para luchar para esa final, así que no me puedes venir a decir qué vine yo a hacer aquí y lo que voy a hacer con los dos millones de pesos", dijo Duggan.

Por su parte, Pablo siempre demostró ser un buen competidor, otorgando puntos clave para su tribu, ganado un sinfín de pruebas individuales y principalmente el cariño de la audiencia por su sencillez y transparencia, así que a través de la votación decidieron convertirlo en bicampeón, colocándolo por encima de todos los que han pasado por las famosas playas de República Dominicana.

Por lo anterior, algunos usuarios no dudaron en recordar las palabras de Duggan para restregarle su derrota, destacando la lección de que no es bueno minimizar el trabajo de los demás, así que a través de ingeniosos memes celebraron a lo grande que Pablo Martí, quien logró cerrar la boca de todos sus detractores.

Al final, una vez que Carlos Warrior coronó a Pablo Martí se mostró respetuoso y felicitó a todos sus compañeros por el buen trabajo que hicieron a lo largo de la temporada, reconociendo su esfuerzo y entrega en cada uno de los circuitos, por lo que dejó en claro que los problemas que llegaron a surgir al calor de la competencia quedaron atrás.

Fuente: Tribuna