¿Te perdiste el 'The Eras Tour'? Mhoni Vidente dice que es la última gira de Taylor Swift

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Parece que ha pasado mucho tiempo cuando se anuncio que Taylor Swift vendría por primera vez a México, noticia que basta recordar, causó emoción en miles de fanáticos que además de haber estado a la espera de poder comprar un boleto, también contaron las horas para abarrotar el Foro Sol y poder ser parte del 'The Eras Tour', gira que es una de las más aclamadas a nivel internacional y con al cual, la intérprete de 33 años de edad podría despedirse de manera definitiva de los escenarios, según Mhoni Vidente.

La astróloga y pitonisa más famosa de México, ha lanzado una de sus populares predicciones que ahora involucran a la interprete de Love Story, Style, Shake it off o Bad Blood ya que, con base a su más reciente lectura de cartas y advertencia, esta podría ser la última gira de la rubia y por ende, aquellos que se quedaron sin la oportunidad de verla sobre el escenario, podrían ya no hacerlo en caso de cumplirse tal premonición.

A través de una transmisión en la red social TikTok, Mhoni Vidente aseguró que Taylor Swift podría romperle el corazón a sus fans al anunciar que pronto se retiraría debido a que entre sus planes esta el de convertirse en madre, por lo que en adelante se enfocaría en dedicare a su pareja tanto al pensar en vivir juntos o hasta llegar al altar, por lo que este importante tupir es una especie de despedida que aun no se ha confirmad per que pronto podría ser anunciado.

Taylor ya va a estar hablando de casarse, ya es la última gira que va a hacer porque ya se quiere embarazar, después de esta gira, Taylor Swift habla de casarse o juntarse con su pareja y tener hijos", destacó.

Foto: Twitter

Con el fin de ser más específica, la astróloga aseguró además que Taylor Swift sí estaría por recibir a la cigüeña y no con un hijo, sino que además serían gemelos los que llegarían a su nueva etapa, lo que alargaría más que, en caso de ser ésta la ultima gira que ponga en marcha, le permita volver a reencontrase con sus fans a los que les ha agradecido mucho el apoyo que ha tenido a lo largo de su carrera y, en el caso de México, la llevaron a casi romper en llanto con más de cinco minutos de ovación.

¿Cuánto tiempo estará fuera Taylor Swift?

Mhoni Vidente, quien se ha hecho popular por acertar en varias de sus predicciones, aseguró que la despedida de la famosa de los escenarios por buscar ser madre, se alargaría por un periodo de cinco años, motivo por el cual le pidió a los que serán parte de las ahora dos fechas restantes en la capital mexicana, disfrutaría mucho pues faltará un buen rato para volver a tener noticias de ella en cuanto a música se refiere y más tardará en anunciar una nueva gira que la traiga de regreso.

Así que aproveche para irla a ver (…) “Disfruten mucho, disfrútenla mucho ya esta es la última gira, porque después se nos embaraza".

Foto: Twitter

Taylor Swift vendió en el periodo de preventa un total de cuatro fechas en ella Ciudad de México, evento por el cual miles de fans de otras partes del país viajaron a la urbe con el fin de ser parte del 'The Eras Tour', al tiempo que la derrama económica que habrá en la capital será millonaria. Por ahora, solo bata esperar a comprobar su la predicción se hace realidad o solo queda como un susto especialmente para los que no pudieron comprar un boleto o bien, se quedaron afuera tras ser clonados.

Fuente: Tribuna