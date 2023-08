"Tú dices R…": Así fue el regreso de RBD a los escenarios; Poncho Herrera esto dijo

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- Mientras miles de 'Swifties' contaban las horas para acudir al concierto de Taylor Swift en México, los fanáticos de RBD hacían lo mismo pues después de 15 años de ausencia, la agrupación conformada por Anahí, Maite, Dulce María, Christian y Christopher, estaba a nada de regresar de manera oficial a los escenarios; no obstante, no fue en México, sino en estados Unidos donde el Sun Bowl Stadium ubicado en El Paso, Texas, lució al tope de su capacidad y de manera inmediata, los fans regresaron al pasado para corear los éxitos dela banda y hasta ponerse de nueva cuenta el uniforme de la 'Elite Way School'.

Foto: Twitter

A pesar de los rumores donde se hacía énfasis en que Anahí no estaría presente por el problema en el tímpano que la mantuvo en estado grave hace unas semanas, la esposa del presidenciable Manuel Velasco fue vista en los escenarios y por si fuera poco, lució sobre el escenario al grado de volverse tendencia, pues 'Mía Colucci' había regresado de manera oficial. "Bebés, mi corazón explota, pero explota bonito. 15 años esperando estos momentos... hoy estaré en ese lugar donde mi alma brilla con toda la luz... esa que ustedes le dan a mi vida", escribo la actriz y cantante en redes sociales.

En ese sentido, el esposo de Anahí se pronunció horas antes del concierto por la salud de la ojiazul y manifestó que seguía con problemas de salud y por ello, no usaría el auricular que, dicho sea de paso, fue lo que causó que su tímpano se viera comprometido, al grado que se adelantó, tardaría mucho tiempo en cicatrizar. A pesar de las dificultades, el exsenador y actual precandidato a la presidencia, se mostró muy emocionado por su esposa quien no podría esperar a reunirse con su público y corear a todo pulmón Sálvame’.

Ella se encuentra muy ilusionada, muy emocionada, muchos años ella también esperó este momento con ustedes con sus compañeros de grupo y estamos muy contentos toda la familia de poderla acompañar y apoyar en este momento que es tan importante en su vida".

Foto: Twitter

El primer concierto de RBD presentó diversos retrasos, pues para las 20:25 horas, tiempo local, los famosos seguían a la espera de saltar al escenario; fue en punto de las 20:42 horas cuando las luces del escenario se apagaron y comenzó a sonar el tema Tras de mi para dar pie a Un poco de tu amor. Al momento, se ha filtrado a través de las redes sociales el set list completo y, aunque los nuevos fans se mostraron muy emocionados y complacidos por el evento, otros, sobre todo los fans de antaño, se dijeron molestos por el hecho de no estar completo y haber dejado de lado varios temas trascendentes.

Foto: Twitter

Los temas Ser o parecer, Adiós, Sálvame, Solo Quédate En Silencio, Nuestro Amor y Rebelde, fueron los que le siguieron a este esperado evento que concluyó al rededor de las 00:16 horas, donde los fuegos artificiales y los interminables agradecimientos inundaron a los artistas que están por dar continuidad al 'Soy Rebelde Tour 2023' que pronto llegará a nuestro país y que incluso, cerrará en el Estado Azteca donde se espera que el coloso de Santa Ursula esté totalmente lleno de los fans de esta exitosa agrupación que surgió tras el lanzamiento de una telenovela de Televisa.

Poncho Herrera lanza mensaje antes del evento

A través de su cuenta en Twitter, el actor Poncho Herrera no dejó pasar la oportunidad de lanzar un mensaje de apoyo a sus excompañeros. Y aunque era uno de los que se esperaba se sumara al tour internacional, decidió declinar para poder concentrarse en los proyectos que dijo, ya tiene en puerta e incluso, darle la bienvenida a nuevas cosas que le permitan hacer crecer su carrera. No obstante, esto no es motivo para no ser amigo de los RBD y hasta dijo, suelen escribirse con frecuencia.

¡Éxito en el tour fuerte abrazo y lo mejor siempre!", escribió horas antes del concierto.

Captura de pantalla

A pesar de su mensaje, en el primer concejo de RBD se hizo viral una playera donde aparece el rostro del exnovio de Ana de la Reguera donde se lee la frase: "No vive por cul…", imagen que internautas han pedido que se pongan a la venta para poder lucirla en otros eventos aunque otros también se pronunciaron en contra pues dijeron, era respetable la designo del famoso de no sumarse a la gira internacional para darle oportunidad a otros proyectos.

Foto: Twitter

