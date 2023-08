Yeri Mua debuta como cantante de reggaetón y así suena su tema 'Chupón'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y polémica influencer, Yeri Mua sorprendió a sus millones de seguidores al mostrar una faceta completamente diferente al debutar como cantante de reggaetón, noticia que dejó en shock al mundo de la farándula y las críticas que ha recibido han sido en su mayoría positivas.

A pesar de que su rubro es la belleza y la moda, elementos con los que saltó a la fama a través de sus videos, la 'Bratz Jarocha' decidió experimentar y mostrar su talento como cantante y ejecutó una colaboración con Alan Dazmel, El Gudi, Jey F y su amigo Diego y el resultado final trae de cabeza a más de uno gracias a su pegajosa letra.

Fue el viernes 25 de agosto cuando se estrenó Chupón en todas las plataformas digitales y en tan sólo unas horas ya casi alcanza el medio millón de reproducciones en YouTube, además de que se encuentra entre las principales tendencias de la plataforma, además de que ya se presentó en un bar de Veracruz interpretándola completamente en vivo.

En el video oficial que grabó en la zona conurbada de Boca del Río se le puede ver en un antro bailando con un espectacular 'look' que consta de un top y un mini short de vinipiel en color rosa con negro, botas de plataforma y unas gafas oscuras que le dan el flow, aunque también tiene escenas en las que aparece recostada en una cama presumiendo cuerpazo con una minifalda.

No te me acerques si no traes el flow m…malón Yo no quiero nada sólo un plan bellakeo Que me baje las estrellas y de paso el calzón Que me pongan la botella y de paso un chupón"

La letra es un tanto subida de tono y hace referencia al sexo, razón por la que incluso menciona que espera que no la escuche su abuela Estela y para todos sus detractores les mandó decir que si no les gusta el reggaetón del sucio no escuchen su canción, pues así la clasifica y espera que sea un éxito que ponga a perrear a la gente en los antros.´

Es tal el éxito que ha tenido el tema que ya se volvió viral en TikTok, donde ya muchos se han subido al trend bailando, aunque es importante destacar que desde hace años Yeri Mua quería debutar como cantante y cuando terminó con Brian Villegas se viralizó cantando Tenis, Ropa, el cual fue un reclamo a que lo mantuvo por años y cuando salió con Naim Darrechi grabaron una canción, la cual no alcanzó a salir a la luz, pero ahora le va muy bien con Chupón y se espera que siga con más música.

