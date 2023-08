Yeri Mua se ataca al encontrar su camioneta sin placas; ofrece ardiente recompensa

Ciudad de México.- Tras su polémica ruptura con Naim Darrechi, Yeri Mua se ha dedicado a retomar las riendas de su vida, así que decidió retomar sus estudios y se inscribió a la universidad; sin embargo, la tragedia la persigue y en esta ocasión se percató que le vandalizaron su lujosa camioneta, por lo que ahora ofrece una atrevida recompensa a quien le ayude a localizar las placas que le robaron.

Fue a través de su cuenta oficial de TikTok, donde la veracruzana mostró a sus millones de seguidores que se disponía a trasladarse a la escuela, pero se percató que le habían quitado las placas y por ello no podría circular, lo cual la dejó en shock e hizo un importante llamado a sus fans para que puedan dar con los responsables.

No m…mes, manas, ya me iba a ir a la universidad con mi outfit y me encuentro que un hijo de su put… mad…e a mi camioneta le robaron las placas. Quién sabe si fue un perro chismoso, no sé si fue en la escuela, en la calle, pero no ma…en, cómo voy a circular sin mi placa. Me voy a atacar", platicó.