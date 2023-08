Adiós 'Hoy': Sergio Mayer asegura que fue vetado de Televisa por culpa de Paul Stanley

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque La Casa de los Famosos México ya llegó a su fin desde hace un par de semanas, las polémicas que se suscitaron dentro del reality siguen prevaleciendo y algunos de los exparticipantes continúan teniendo peleas. Recientemente el controversial actor Sergio Mayer lanzó un contundente comentario en contra de su excompañero Paul Stanley, a quien culpó de su supuesto veto en Televisa.

Como se recordará, el conductor del programa Hoy y el exintegrante de Garibaldi fueron rivales dentro del programa de telerrealidad ya que estuvieron en cuartos separados, Cielo e Infierno. Y aunque parecía que eran buenos amigos, la actitud de Mayer dejó mucho a desear y al hijo de Paco Stanley no le gustó nada, por lo que se puso en su contra y lo nominó varias veces, pero lastimosamente el expulsado fue él.

Recientemente el esposo de Issabela Camil compartió que su rivalidad con Paul estaba afectando su carrera, pues asegura que le han hecho el feo en varias emisiones por culpa de su excontrincante: "¿Por qué no me quieren en Hoy? Será porque saqué a Paul Stanley ¿no será por eso? Yo creo que no me quieren por eso, porque ahí todos son muy amigos de Paul", explicó en una reciente transmisión en vivo.

Por su parte, Issabela mencionó: "Él único que no tiene problema con eso es Paul ¿qué raro que los demás sí?". Asimismo, Mayer continuó con las confesiones y aseguró que tampoco es bien recibido en el programa Miembros al Aire porque de un minuto a otro le cancelaron su participación en esta emisión: "Les voy a contar que me invitaron al programa Miembros al aire, donde también está Paul y hace media hora me mandaron un mensaje en el que me avisaron que no íbamos a poder grabar el programa, que luego me avisaban".

El actor de telenovelas como Abismo de Pasión y La Fea Más Bella dejó ver que estaba muy molesto con este desaire y expuso que cuando lo quieran volver a invitar, él podría decirles que no: "Con esto que me están diciendo, ya me está llamado la atención de que no me quieren Hoy y ahora resulta que no me quieren en Miembros al aire, pero vamos a ver si me vuelven a invitar, yo les aviso, porque no estaría padre", mencionó. Cabe resaltar que hasta el momento Paul Stanley no ha respondido a las fuertes declaraciones que está haciendo Sergio en su contra.

