Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida cantante de pop, Taylor Swift, una vez más dejó a sus millones de fans con la boca abierta, debido a que sufrió un percance bastante inesperado en pleno show en vivo, que es el tercero en México, teniendo una reacción igual de impresionante, que la hizo tendencia en las redes sociales por esta razón, ¿acaso cancela sus conciertos?

Como se sabe, hace varios meses atrás que se confirmó que la tan exitosa gira de conciertos de Swift iba a llegar a la Ciudad de México, siendo esta la primera vez que ella se presentaba en el Foro Sol, y dado a la gran demanda que hubo se programaron cuatro fechas, del jueves 24 al domingo 27 de agosto, por lo que el pasado sábado 26 de agosto la intérprete de Lover se presentó para su tercera función en dicho lugar.

Al igual que las dos anteriores fechas, jueves 24 y viernes 25 de agosto, su espectáculo fue recibido con una gran euforia por parte del público, dado a que no han dejado de alabar cada día la espectacular escenografía, las coreografías, la voz de la artista y la manera que ha recibido todo el amor de los mexicanos, por lo que en Twitter su nombre se encuentra en los primeros lugares de las tendencias en la red social.

Taylor Swift. Internet

Y ahora, este domingo 27 de agosto no ha sido la excepción, debido a que volvió a impresionar con su increíble y natural talento vocal y auditivo para la música, dado a que mientras que estaba en el escenario tuvo un percance con su auricular, el cual le permite que el eco no interfiera y la pista musical suene más claro para ella y así no desafinar mientras que se encuentra sobre el escenario interpretando sus éxitos, tales como Love Story.

Fue precisamente mientras que cantaba dicho tema musical que sucedió este incidente, pues lamentablemente su percance fue que dejó de funcionar su auricular, haciendo que no pudiera escuchar con claridad la música, lo que podría haber ocasionado que detuviera el concierto y esperara a que le dieran uno nuevo, sin embargo, su solución fue inesperada y sorprendente, pues con ayuda de su guitarrista, Amos, no tuvo que pausar nada.

El motivo es que este al notar lo sucedido se puso justo frente a ella para que pudiera ver las notas que tocaba en su guitarra, por lo que ella pudo ubicarse en el momento de la canción y así seguir interpretando la letra, sin equivocarse y sin desafinar, sabiendo como es que iban a sonar el resto de los instrumentos, por lo que se ha halagado su gran capacidad auditiva musicalmente hablando.

Fuente: Tribuna del Yaqui