San Luis Potosí.- A sus 29 años, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, ha tenido que enfrentarse a una gran cantidad de situaciones, desde tener que lidiar con la fama que le trajo la agrupación, hasta afrontar un divorcio; sin embargo, lo que pocos sabían es que el intérprete de grandes éxitos como Ya supérame, Qué onda perdida, El amor de su vida y Se fue la pantera ha tenido que lidiar con más cosas de las que la gente cree.

Como algunos recordarán, hace algunos meses, Caz reveló que había decidido retirarse de la música, anuncio que causó una gran cantidad de especulaciones no solo entre sus fans, sino también entre la prensa, quienes intentaron averiguar cuál había sido el motivo de tan abrupta decisión, siendo que algunos lo atribuyeron a su divorcio, mientras que algunos más creyeron que el intérprete desearía iniciar su carrera como solitario.

Sin embargo, no fue hasta en días recientes, cuando Eduin se presentó en un concierto en San Luis Potosí donde reveló la macabra causa de semejante decisión. Según algunos informes, el show se estaba celebrando como normalmente ocurriría, pero en determinado momento, Caz lo interrumpió para comenzar a hablar con el público y revelar que el pasado 4 de noviembre fue diagnosticado con cáncer.

Fotografía de Eduin Caz

De acuerdo con las declaraciones de Eduin, todo comenzó con una hernia hiatal que no cuidó, lo que paulatinamente se convirtió en la temida enfermedad. Caz detalló que llegó a pensar que moriría, pero decidió no rendirse, por lo que optó por buscar a los mejores médicos en el tema y logró vencer a la enfermedad. Asimismo, el famoso le mostró al público las cicatrices que había ganado por su lucha contra el cáncer.

"Nunca lo quise decir, pero miren estas cicatrices que están aquí, cinco cicatrices y dicen 'se hizo la manga gástrica y la ver.... Creo que es la noche perfecta para explicarles mi cirugía, chéquenlo en el Internet, es la única vez que lo voy a decir y quiero que entiendan el motivo por el que ya me quiero ir a la ver... quiero que lo entiendan, yo soy una persona normal como ustedes, yo canto pero también siento, fue una hernia hiatal que se va complicando y a mí me valió ver... entonces eso se hace esófago de Barret y se hace cáncer y así como se quedaron ustedes, así me quedé yo el 4 de noviembre, frío, dije 'me cargó la ver...' igualito, pero busqué a los mejores doctores y me operé y aquí andamos."

Si bien, la noticia podría resultar bastante chocante, la realidad es que Eduin Caz intentó tranquilizar al público dándoles una buena noticia y es que, tal parece ya se encuentra completamente recuperado de dicha enfermedad. Por otro lado, el cantante declaró que decidió sobrellevar todo el tema de su enfermedad porque no quería que lo vieran con lastima; también destacó que su hermano Johnny compartió toda su alegría.

"Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como ‘¡Ay, pobrecito!’ y no, no, no, pero me acabo de hacer un estudio y ando al ver... entonces hay que disfrutar y esta noche es muy especial como para amanecernos”, sentenció Eduin Caz, mientras su hermano Jhonny gritó “¡Vencimos al cáncer!."