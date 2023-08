Emilio Osorio se sincera con Wendy Guevara y explica sus bromas, ¿escupió su comida?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa tuvo un gran acierto al arriesgarse a incorporar a su barra de programación el reality La Casa de los Famosos México, mismo con el que recuperaron niveles de audiencia gracias al contenido que daban los concursantes, siendo Emilio Osorio uno de los más polémicos por sus comentarios y bromas pesadas hacia sus compañeros, las cuales le costaron cientos de críticas.

A lo largo de su participación, el joven cantante fue acusado de practicar 'brujería' con la intención de ganar el proyecto, esto debido a los amuletos que portaba, así como por la religión que práctica su familia, así que causó escándalo unas imágenes en las que se le aprecia en la cocina junto a la comida de Wendy Guevara, acercando su rostro y se dijo que le había escupido para hacerle un trabajo oscuro.

ESPECIAL

No obstante, ahora que ambos están fuera Emilio aprovechó para aclarar esta situación y frente a la chica de 'Las Perdidas' negó rotundamente haber hecho algo así con los alimentos, destacando que siempre se acercaba los platillos para olerlos , pero jamás para dejarles sus fluidos, además de que si lo hubiera hecho asegura habría sido a todos.

El día que parecía que escupía la comida estaba oliendo.

Wendy confirmó sus palabras, al contar que es un hábito que Emilio tiene, por lo que cuando le contaron la polémica se generó no le tomó importancia, pues le pareció absurdo que pensaran algo así cuando las imágenes no son claras, además de que todos los del 'Team Infierno' siempre tuvieron una buena relación.

En ese sentido el 'Halcón' recordó que también recibió mucho 'hate' por haberle lanzado una botella a Nicola Porcella, algo que tampoco entendió ya que así se llevaba con el peruano, a quien considera un hermano, por lo que asegura él nunca se molestó por las bromas y también participó en algunas.

También vi que se emperraron porque le aventé la botella a Nico, pero la verdad raza es que para mí Nico fue como un hermanito chiquito de mi edad y así me llevaba con él, pero si se hubiera enojado conmigo me lo hubiera dicho, pero nunca habló conmigo.

De igual modo, Wendy Guevara cree que hubo mucha gente que se enganchó demás con el programa, pues a ella le reclamaron cuando nominó a Porcella: "Todos nos tratábamos así, a mí me dijeron que se enojaron cuando nomine a Nico, pero creo que cuando nos tocó nominarnos entre nosotros siempre pensé en él, porque era con el que me llevaba mejor y dices no se va enojar".

Es importante destacar que todos los integrantes del 'Team Infierno' coinciden en que así se llevaban de pesado y fuera de cámaras mantienen una buena relación, a tal punto que están buscando la forma de reencontrarse para celebrar juntos lo bien que les fue y que a partir de ese proyecto les han surgido nuevas oportunidades de trabajo.

Fuente: Tribuna