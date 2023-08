Érika Buenfil se ahoga en llanto en Televisa por fuerte humillación en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz mexicana Érika Buenfil conmovió a miles de televidentes y usuarios de las redes sociales debido a que en una reciente entrevista confesó lo mucho que le dolió que la humillaran hace varios años en el programa Ventaneando. La protagonista de melodramas de Televisa estaba hablando sobre el chisme que filtró Inés Gómez Mont sobre que su hijo Nicolás era nieto del expresidente Ernesto Zedillo.

Como se sabe, durante años la actriz de las novelas Así son ellas, Triunfo del amor, Amores verdaderos, Te doy la vida y Vencer el pasado aseguró que era madre soltera pues se resistía a revelar la identidad del papá de su unigénito. Sin embargo, la mencionada exconductora de TV Azteca se le adelantó y destapó que Érika había tenido un fugaz romance con Ernesto Zedillo Jr, perjudicando duramente su reputación.

Así fue el momento de la revelación que hizo Inés, quien tiene casi 2 años prófuga de la justicia en México: "El hijo de Érika Buenfil, Nicolás, es del señor Ernesto Zedillo Jr.", comentó Gómez Mont, mientras que Pati Chapoy replica: "O sea, ¿es nieto del expresidente Ernesto Zedillo?" y ella dijo "Así es". En años anteriores la apodada 'Reina de TikTok' ha comentado que este escándalo le costó varios proyectos y momentos muy difíciles.

Érika Buenfil y su hijo Nicolás

Y de hecho durante su reciente aparición en el programa Netas Divinas, la originaria de Monterrey, Nuevo León, volvió a hablar al respecto: "Sí viví un proceso difícil hasta que en un programa de espectáculos lo comentan y se viene el 'boom'", expresó frente a Daniela Magún, Paola Rojas y Natalia Téllez. Érika explicó que había periodistas acechándola afuera de su casa luego de que la noticia se difundiera, pero ella rompió el silencio hasta que platicó con Xavier Poza: "Sus preguntas no fueron en ningún momento lastimosa y se volvió viral".

Buenfil también dijo que haberse callado esta noticia le trajo problemas emocionales y físicos: "A mí me salió una bola en la tiroides, porque se te atora, se hace un nudo en la garganta, porque te tienes que callar muchas cosas, porque hay un miedo, ya que es una familia importante en el país", dijo con la voz entre cortada.

Además, la guapa actriz rubia explicó cómo Nicolás entendió su situación familiar: "Le conté más o menos la historia, le dije 'se fue, pero no quiere decir que no te quiera' y de su colegio me dijeron que él lo resolvió diciendo 'mis papás están divorciados', él lo decidió y así curó el run run". Afortunadamente, ahora Nicolás tiene un excelente trato con su padre y con sus hermanos, a quien conoció a través de un juego en línea.

Ahí empiezan a comunicarse, a mí me dio una emoción cuando empieza a decirle a sus amigos 'estamos jugando con mi hermana' y yo, se me salía el corazón, perdón, no lo había contado, es la primera vez que exploto", dijo entre lágrimas.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable